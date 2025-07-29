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Ramsdale to the rescue!— Arsenal (@Arsenal) March 5, 2023
We need to talk about this @AaronRamsdale98 save pic.twitter.com/J4zuC1txVS