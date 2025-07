イングランド代表GKは去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスル・ユナイテッドはサウサンプトンに所属するイングランド代表GKアーロン・ラムズデールの獲得に向けて交渉を開始したという。



昨夏アーセナルからサウサンプトンに完全移籍を果たしたラムズデールは加入後即座にクラブの守護神に定着。昨季はプレミアリーグで30試合に先発出場しており、数々のビッグセーブでピンチを防ぐことに。しかしサウサンプトンは降格が決定してしまい、高パフォーマスを見せていたラムズデールは去就が注目されている。





Ramsdale to the rescue!



