プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが、自身の24歳の誕生日となる8月21日に、初の写真集『MARIN』を講談社から発売する。今回、そのタイトルとカバー写真が公開された。 写真集は、氷上とは違う本田さんの凜としたまなざしや素顔を捉えた一冊。撮影は、本人が「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と希望し、台湾の台中と高雄で行われた。設定したテーマ通りの内容にな

