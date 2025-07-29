¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤Ï¿Ê²½À¸Êª³ØÅª¤Ë¸«¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë⁉¡¡¡ØÅ¬¼ÔÀ¸Â¸¡Ù¤ä¡Ø¿Ê²½¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ë¾¯»Ò²½ÌäÂê¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¡ØÅ¬¼ÔÀ¸Â¸¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
À¸Êª¤ÏàÅ¬¼ÔÀ¸Â¸á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿......¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÏÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤¬°äÅÁÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÎà¤Ï¡Ö¸åÅ·Åª¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿àÊ¸²½á¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ïà°äÅÁá¤È¤Ï°ã¤¦ÌÌÇò¤¤¸½¾Ý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡£¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼¡À¤Âå¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ÎÅÁÃ£¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë½¬´·¤¬°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊ¸²½¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î¶èÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÊ¸²½¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸Êª¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëà¿Ê²½á¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤ÇÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿ÅÚ´ï¤Îºî¤êÊý¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢¸ò°×¤ä°Ü½»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï°äÅÁ»Ò¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¿Ê²½¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ»¶ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È³Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸DNA¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ¤¬Æ»¶ñ¤ò»È¤¦¤Î¤ò¸«¤¿»Ò¶¡¤¬¤½¤ì¤ò¤Þ¤Í¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ¸Â¸Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£DNA¤È¤ÏÊÌ¤ÎÍ×°ø¤ÇÀ¸Â¸¤ËÍÍø¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥µ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸åÀ¤¤Î¿Í¤Ï¡Ö¥Ö¥µ¥¤¥¯¤È¤¤¤¦·Á¼Á¤¬À¸Â¸¤ËÍÍø¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!?¡×¤È¸í²ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°äÅÁ»Ò¤Î¿Ê²½¤ÈÊ¸²½¤Î¿Ê²½¤ÏÊÌ¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÍ×°ø¤¬°äÅÁÅª¤ÊÀ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢»ä¤¿¤Á¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬º£¡¢ÃÏµå¾å¤ÇÈË±É¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÇ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¿ÍÎà¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌ¤Ëà¿Ê²½á¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶¯¤¤¼Ô¤¬À¸¤»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÃÏµå¾å¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÏÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤éÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐàÅ¬¼ÔÀ¸Â¸á¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÇ½ÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÅ¬¼ÔÀ¸Â¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Í¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡àÅ¬¼ÔÀ¸Â¸á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¿Ê²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤¬Ì¾¤Å¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½¤ÎÊ£»¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¹â¤¤²»¤ÇÌÄ¤¯Ä»¤Î¤Û¤¦¤¬À¸Â¸¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ñ»¡¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬À¸Â¸¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¸¡¾Ú¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÀ®¸ù¡×¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö»Ä¤·¤¿»Ò¶¡¤Î¿ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¶¯¤¯¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤±¤É......¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»Ò¶¡¤Î¿ô¤äÍÌµ¤¬¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¸Êª³ØÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ÒÂ¹¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤À¤±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Ê²½À¸Êª³ØÅª¤Ë¸«¤Æ¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð10¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ëà¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡ÊÎÓ²¼À¶»Ö»á¡Ëá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎºÊ¤È10¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÉ´¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÀ®¸ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Ò¶¡¤Î¿ô¤È¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬°Î¤¤¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¤¬Î©¤ÁÆþ¤ëÎÎ°è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡Ã±½ã¤ËÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÀ®¸ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëDNA¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Å¬¼ÔÀ¸Â¸¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò²¿¿Í»ý¤Á¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¡¢¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ï¡Ö¸åÅ·Åª¤Ê´Ä¶¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°äÅÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö»Ò¶¡¤ò²¿¿Í»ý¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÅ·Åª¤ÊÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤·¡Ö»Ò¤À¤¯¤µ¤óDNA¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤È¤Ï°ã¤¦Ê¸²½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶µ°é¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤ä¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ë¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤ÊÊ¸²½¡¦¼Ò²ñÍ×°ø¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¶¯¤¯ºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÏ¢º¿¤Ï¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¸²½¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢°äÅÁÅª¤Ê·¹¸þ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÀïÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÈÄí¤Ë»Ò¶¡¤¬5¿Í¡¢10¿Í¤¤¤ë²È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤¬¿Í´Ö¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Î¾¯»Ò²½¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¼ï¤ÎÀäÌÇ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ï¤ÎÈË±É¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Ï¤º¤Î·Á¼Á¤¬¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈéÆù¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡ÀäÌÇ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¸«Êý¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÊÌ¤Î¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤Ë¤Ï´Ä¶¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¸Â³¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ä¶¼ýÍÆÎÏ¡Ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶È³×Ì¿°Ê¹ß¡¢¿ÍÎà¤Î¿Í¸ý¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃÏµå¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¡¢Àè¿Ê¹ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÁý¤¨¤¹¤®¤¿¿Í¸ý¤¬Å¬Àµ¤Êµ¬ÌÏ¤Ø¤È¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÀÎ¤Ï¿©ÎÁÀ¸»º¤ÎÎÌ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Í¸ý¤Î¾å¸Â¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£À¸Êª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¡¢¸º¾¯¤·¤Æ°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Î¾¯»Ò²½¤¬ÀäÌÇ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Èá´Ñ¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¤³¤ì¤«¤é°ÂÄê¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤â¡¢¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÄ¹´üÅª¤ËÀäÌÇ¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬º£¤¤¤ë¸½ºßÃÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã
¡Ö¡ØÅ¬¼ÔÀ¸Â¸¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·»á