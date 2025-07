■<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>

April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6

May 08 Manila Mall of Asia

May 11 Taipei Linkou Arena

May 15 Seoul KINTEX Hall 9

May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena

May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium

May 25 Sydney Qudos Bank Arena

May 27 Melbourne Rod Laver Arena

June 10 Antwerp Sportpaleis

June 14 Copenhagen Royal Arena

June 17 Berlin Uber Arena

June 19 London The O2

June 21 Amsterdam Ziggo Dome

June 25 Paris Accor Arena

June 29 Barcelona Palau Sant Jordi

July 02 Milan Unipol Forum

July 10 Seattle, WA Tacoma Dome

July 13 San Jose, CA SAP Center

July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena

July 19 Phoenix, AZ Footprint Center

July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena

July 24 Duluth, GA Gas South Arena

July 26 Orlando, FL Kia Center

July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena

July 31 Chicago, IL United Center

Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena

Aug 05 Newark, NJ Prudential Center

Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico

Aug 13 São Paulo Espaco Unimed

Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena

Aug 18 Santiago Movistar Arena

Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena