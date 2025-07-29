２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．７１ドル（＋１．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１１．２ドル（－２４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０２．６セント（－１４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９３．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８８．７５セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．４８（＋１．２３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．７１ドル（＋１．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１１．２ドル（－２４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０２．６セント（－１４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９３．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８８．７５セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．４８（＋１．２３）
出所：MINKABU PRESS