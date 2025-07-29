ÂçÄÍ£È£Ä¡¢¾å´üºÇ½ª¤ò18¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡ÂçÄÍ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4578> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬7·î29ÆüÄ«(08:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1470²¯±ß¢ª1730²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1077²¯±ß)¤Ë17.7¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬36.4¡óÁý¢ª60.5¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2750²¯±ß(Á°´ü¤Ï3431²¯±ß)¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡ÅöÃæ´ÖÏ¢·ë²ñ·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2025 Ç¯ 2 ·î 14 Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÅöÃæ´ÖÏ¢·ë²ñ·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ß¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÇä¾å¼ý±×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Âè£´¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¹³Àº¿ÀÉÂÌô¡Ö¥ì¥¥µ¥ë¥Æ¥£¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢»ýÂ³ÀÃí¼ÍºÞ¡Ö¥¨¥Ó¥ê¥Õ¥¡¥¤ ¥á¥ó¥Æ¥Ê¡×¡¢V2-¼õÍÆÂÎÙÉ¹³ºÞ¡Ö¥¸¥ó¥¢ー¥¯¡×¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥È¥é¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º´ØÏ¢»ö¶È¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¨¥¯¥¨¥ë¡×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤ä¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬·×²è¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¼ý±×¡¢»ö¶ÈÍø±×¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢Ãæ´ÖÍø±×¤ª¤è¤Ó¿Æ²ñ¼Ò¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÃæ´ÖÍø±×¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢2025 Ç¯ 12 ·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025 Ç¯ 7 ·î 31 Æü¤Î·è»»È¯É½»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁÈ¯É½»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤ÏËÜÍ½ÁÛ³Û¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2750²¯±ß(Á°´ü¤Ï3431²¯±ß)¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡ÅöÃæ´ÖÏ¢·ë²ñ·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2025 Ç¯ 2 ·î 14 Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÅöÃæ´ÖÏ¢·ë²ñ·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ß¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÇä¾å¼ý±×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Âè£´¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¹³Àº¿ÀÉÂÌô¡Ö¥ì¥¥µ¥ë¥Æ¥£¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢»ýÂ³ÀÃí¼ÍºÞ¡Ö¥¨¥Ó¥ê¥Õ¥¡¥¤ ¥á¥ó¥Æ¥Ê¡×¡¢V2-¼õÍÆÂÎÙÉ¹³ºÞ¡Ö¥¸¥ó¥¢ー¥¯¡×¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥È¥é¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º´ØÏ¢»ö¶È¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¨¥¯¥¨¥ë¡×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤ä¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬·×²è¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¼ý±×¡¢»ö¶ÈÍø±×¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢Ãæ´ÖÍø±×¤ª¤è¤Ó¿Æ²ñ¼Ò¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÃæ´ÖÍø±×¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢2025 Ç¯ 12 ·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025 Ç¯ 7 ·î 31 Æü¤Î·è»»È¯É½»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁÈ¯É½»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤ÏËÜÍ½ÁÛ³Û¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£