正解は「怖気づく、躊躇する、二の足を踏む」でした!

「get cold feet」は、いざというときになると勇気が出なくなってしまう様子を表しています。

She got cold feet and decided not to apply for the job.

(彼女は怖気づいて、その仕事に応募しないことにした。)