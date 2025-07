プーさん主役のかわいすぎるスイーツが今年も東京ばな奈から発売。タンブラーやポーチなどのオリジナルグッズも必見！

グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』を、2025年7月28日から順次発売をはじめました。

4個入と8個入、それぞれ異なるパッケージデザイン

新作が出るたびにSNSや口コミで話題になる、東京ばな奈とディズニーのスイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、「プーさん」のかわいらしさを詰め込んだ毎年人気の『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が、夏らしい新パッケージで今年も登場します。

中には「プーさん」が大好きなはちみつが香るカスタードクリーム、なめらかなミルククリームがとろ〜り。このダブルクリームをふかふかのスポンジケーキでくるんでいます。

親友「ピグレット」とぎゅっと抱き合う4個入ボックス、ゴロンと寝そべる「プーさん」の8個入りボックスと、新パッケージはそれぞれ異なるデザインを採用。どちらも見ているだけで癒されるキュートさです。8個入ボックスには記念のステッカーが、全6種の中からランダムに1枚入っています。

価格は、4個入が853円、8個入が1706円。

このほか、「プーさん」デザインのアイテムもラインアップしています。

・くまのプーさん/エコバッグ

ハンモックに寝そべる「プーさん」デザイン。荷物がたっぷり入る使い勝手の良いサイズで、コンパクトに折りたためるため、エコバッグをカバンにしのばせて一緒にお出かけできちゃいます。

エコバッグ単品の価格は1210円。

『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』とエコバッグのセットは、4個入が1900円、8個入が2700円。

・くまのプーさん/クリアタンブラー

夏にぴったりな透け感で、いつも一緒に冒険をしている仲間「ピグレット」「ティガー」と一緒にビーチを駆け回る「プーさん」を描いています。

キュートなストローチャームが付属します。

価格は1650円。

・くまのプーさん/クリアポーチ

4個入ボックスと同じデザインで、スポンジケーキのようにふわふわなサガラ刺しゅうのストラップが付属します。

好きなカバンにつけて持ち歩けるカラビナも備えています。

価格は1375円。

さらに、8月3日の「はちみつの日」を記念し、対象店舗で「くまのプーさん」商品を2000円以上買うと、「A5クリアファイル」がもらえるキャンペーンを開催します。デザインは4種で、ランダムでもらえます。

販売店は以下の通りです。

■催事

期間:7月28日から8月17日まで

場所:JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」

営業時間:8時から22時(日・祝は8時から21時)

営業時間が異なる場合があります。早期完売の可能性があります。

■直営店

【先行販売】7月28日から

・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

取扱商品:4個入、8個入、4個入 エコバッグセット、8個入 エコバッグセット、エコバッグ(単品)、クリアタンブラー(単品)、クリアポーチ(単品)

【通常販売】8月1日から

・東京ばな奈s(JR東京駅 ?重洲地下中央?改札外)

・羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

取扱商品:4個入、8個入、4個入 エコバッグセット、8個入 エコバッグセット、クリアタンブラー(単品)、クリアポーチ(単品)

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)

取扱商品:4個入、8個入、エコバッグ(単品)、クリアポーチ(単品)

・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

取扱商品:4個入、8個入、4個入 エコバッグセット、8個入 エコバッグセット

販売方法および販売店が変更になる場合があります。

■通販

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

受付:7月30日10時から

取扱商品:8個入 エコバッグセット、クリアタンブラー(単品)、クリアポーチ(単品)

商品がなくなり次第受付終了です。

詳細はDisney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈の公式サイトから確認できます。

(C)DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部