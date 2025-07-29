２９日の主なマーケットイベント ２９日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目



○決算発表・新規上場など



決算発表：清水建<1803>，日道路<1884>，トーエネク<1946>，エスエムエス<2175>，カンロ<2216>，ヤクルト<2267>，東エレデバ<2760>，トクヤマ<4043>，ＰＩ<4290>，キッセイ<4547>，ＪＦＥシステ<4832>，黒崎播磨<5352>，コマツ<6301>，小森<6349>，ＮＥＣ<6701>，アドテスト<6857>，キーエンス<6861>，小糸製<7276>，エクセディ<7278>，シマノ<7309>，十六ＦＧ<7380>，日ガス<8174>，群馬銀<8334>，アコム<8572>，野村ＨＤ<8604>，松井<8628>，池田泉州ＨＤ<8714>，ＪＲ東海<9022>，ＡＮＡ<9202>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，中部電<9502>，ＳＣＳＫ<9719>ほか

※名証メイン上場：山忠<391A>

※海外企業決算発表：メルク，ユナイテッドヘルス・グループ，プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ），ボーイング，ビザほか



出所：MINKABU PRESS