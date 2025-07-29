ÆüËÜ¤¬¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì³«Êü¡¢ÊÆ¹ñ¼Ö¤ÏËÜÅö¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯7·î27Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¼Ö¤ÏËÜÅö¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÆüÊÆËÇ°×¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ»ºÊÆ¤äÊÆ¹ñ»º¼Ö¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤·¡¢22Æü¤ËÂÅ·ë¤·¤¿ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¼«Æ°¼ÖÀ½ÉÊ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¾å¡¢¿®ÍêÀ¤Ë·ç¤±¡¢Ç³Èñ¤Î°¤¤¼Ö¤òÆüËÜ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤ä¤ä¤«¤Ê¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±Ñ»æ¤ÎÊó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬Èó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡ÊNTB¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¼Ö¤Î»Ô¾ì»²Æþ¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡ÊJAIA¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ñ°÷´ë¶È¤«¤éÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤ÎÌäÂê²ò·è¤òµá¤á¤ëÍ×µá¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¼«Æ°¼Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÇÀ²È¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤ÎËÇ°×¤Ë¤ÏÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤ÏÊÝ¸î¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ä¥Õ¥©¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÊÆ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¼ÂºÝÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÁ´¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Î¸Ä¿Í±¿Å¾¶µ½¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡ÖÊÆ¹ñ¼Ö¤Ë¤ÏÇ³Èñ¤¬°¤¯¡¢¸Î¾ã¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯¤Î¼«Æ°¼Ö¿®ÍêÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¡¼¥×¤äGMC¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¢¥ê¥Ó¥¢¥ó¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬²¼°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊÆ¹ñ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë