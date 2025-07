厚生労働省が発表した「認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」によると、令和4年度(2022年度)の調査では、65歳以上の高齢者における認知症有病率は約12%と推計されるそうです。そんななか、高齢者医療を専門とする医師・山田悠史先生は、認知症になる人とならない人の差ははっきりと白黒分かれるものではなく、「認知症になりやすい⇔なりにくい」のグラデーションであると説きます。そこで今回は、山田先生の著書『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】認知症予防&治療の易しくて信頼できるバイブル。山田悠史『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』

* * * * * * *

本当にサプリが効くかはわからない

テレビやインターネットでは、健康食品以上にサプリメントの宣伝が熱心に行われているようです。

「**サプリで認知症予防!」というオンライン広告を目にする機会も少なくないでしょう。

実際、私たちにとって、将来認知症になるかならないかは大きな関心事ですし、家族や友人の中にも、サプリメントを試している人がいるかもしれません。

でも、そのサプリ、本当に効果があるのでしょうか? 最新の研究をもとに、認知症予防に関するサプリの現状や課題について詳しく見ていきましょう。

オメガ3脂肪酸

認知症予防に良いと言われる代表格の一つが魚の脂かもしれません。魚に多く含まれる脂(オメガ3脂肪酸)は、脳の健康に良いと言われており、「魚を食べると頭が良くなる」なんていうセリフを耳にしたこともあるでしょう。実際、認知症予防の文脈でも研究が行われています。

例えば、フランスで行われた研究では、平均74歳の1279人を17年間追跡調査しました。すると、血液中のオメガ3脂肪酸の濃度が高い人は、低い人と比べて認知症のリスクが低く、記憶に重要な、脳の内側側頭葉という場所の萎縮が少ないことと相関関係があることがわかりました(1)。これは、オメガ3が脳の老化を防ぐ可能性を示唆する重要な知見です。

ここまで聞けばもう、「明日からオメガ3で認知症予防!」と考えるのに十分と思われるかもしれません。しかし、実際のところはこれで十分とは言えません。なぜなら、例えばこんなストーリーを考えることができるからです。

オメガ3脂肪酸の濃度が高い人は、魚を日常的に食べられるくらい裕福で、高学歴で、よく頭を使う傾向もあった。そして、実はこの学歴の高さやよく頭を使う傾向が認知症リスクの低さや脳の萎縮の少なさに影響を与えていて、オメガ3脂肪酸が高いことによる直接的な影響はなかった。

このような状況でも、オメガ3の濃度の高さと認知症リスクの低さの間には相関関係があるように見えます。しかしこの場合、いくら魚を摂取しても、オメガ3のサプリを飲んでも認知症は予防できないことになります。このように、相関関係(AとBは関係がある)は必ずしも因果関係(AだからBである)を意味しません。

(1)Thomas A, Baillet M, Proust-Lima C, Feart C, Foubert-Samier A, Helmer C, et al. Blood polyunsaturated omega-3 fatty acids, brain atrophy, cognitive decline, and dementia risk. Alzheimers Dement. 2020;17(3):407-416.

イチョウ葉エキス

ハーブのイチョウ葉も、よく認知症予防の世界で宣伝されがちなサプリメントです。イチョウの葉から抽出されるエキスは、「イチョウ葉エキス」としてさまざまな用途でサプリメントに利用されています。

古くから中国の伝統医学で用いられており、血流を改善し、抗酸化作用があるとされています。また、記憶力や集中力を高める効果があるとも宣伝されることがあります。その根拠は、一部の研究で、軽度の認知機能障害やアルツハイマー型認知症の症状を一時的に改善する可能性が示唆されたからです(2)。



(写真提供:Photo AC)

しかし、このイチョウ葉エキスについては、本格的な試験が繰り返し行われており、例えば3000人以上の高齢者を対象とした試験では、イチョウ葉エキスを長期間摂取しても、認知症の発症リスクに有意な差は見られなかったという結果が出ています(3)。

このことは、イチョウ葉エキスの有効性を完全に否定するものではありませんが、このような結果を受けて、イチョウ葉エキスは認知症予防の文脈では無効である可能性が高いと考えられています。

(2)Le Bars PL, Katz MM, Berman N, Itil TM, Freedman AM, Schatzberg AF. A placebo-controlled, double-blind, randomized trial of an extract of Ginkgo biloba for dementia. North American EGb Study Group. JAMA. 1997;278(16):1327-1332.

(3)Snitz BE, O’Meara ES, Carlson MC, Arnold AM, Ives DG, Rapp SR, et al. Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults: a randomized trial. JAMA. 2009;302(24):2663-2670.

副作用がまったくないわけではない

また、適切な用量でのイチョウ葉エキスの摂取は安全とされていますが、副作用がまったくないわけではありません。これまでに、頭痛、めまい、胃腸の不調、アレルギー反応などが報告されています(4)。また、出血リスクを増やす可能性も指摘されており、血液凝固を妨げる薬(抗凝固薬)を服用している人や、手術を予定している人は注意が必要とされています(5)。

このように、現状のエビデンスでは、イチョウ葉エキスのサプリメントが認知症の予防や改善に有効であるとは言えない上に、リスクがまったくないサプリメントでもありません。

そのようなサプリメントにお金を支払うのであれば、別のことにお金を使っていただいたほうが有用なのではないでしょうか。

(4)NatMed Pro.http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com.

(5)Bent S, Goldberg H, Padula A, Avins AL. Spontaneous bleeding associated with ginkgo biloba: a case report and systematic review of the literature: a case report and systematic review of the literature. J Gen Intern Med. 2005;20(7):657-661.

※本稿は、『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』(講談社)の一部を再編集したものです。