俳優の松田翔太(39)が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、妻でモデルの秋元梢(38)の誕生日を祝福した。

秋本は27日に38歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムに3と8のチェックのバルーンを持った写真を投稿。「Thank you for the birthday wishes 沢山のお祝いメッセージありがとうございます 何事にも感謝を忘れずに、自分らしく愛情たっぷり、フットワークは軽めに!!!笑顔あふれる年になりますように 今年も楽しい事いっぱいするぞーーー」とつづった。

松田はその写真を引用し「Happy birthday Kozue」とつづり、ハートマークを添えて投稿したもの。

松田は俳優の松田優作さん(享年40)と女優の松田美由紀の次男、秋元は、元横綱・千代の富士の先代九重親方(享年61)の次女。2018年4月に結婚を発表。「私共の両親の様に、強さと温かい愛を持った家庭を築いて参りたいと思っております」とした。