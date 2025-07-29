日経225先物：29日夜間取引終値＝90円安、4万820円
29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万998.27円に対しては178.27円安。出来高は7299枚だった。
TOPIX先物期近は2915.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比15.23ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 40820 -90 7299
日経225mini 40805 -105 140143
TOPIX先物 2915.5 -11.5 10995
JPX日経400先物 26265 -100 536
グロース指数先物 748 -5 527
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2915.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比15.23ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 40820 -90 7299
日経225mini 40805 -105 140143
TOPIX先物 2915.5 -11.5 10995
JPX日経400先物 26265 -100 536
グロース指数先物 748 -5 527
東証REIT指数先物 売買不成立
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