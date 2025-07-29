29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万998.27円に対しては178.27円安。出来高は7299枚だった。



TOPIX先物期近は2915.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比15.23ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40820 -90 7299

日経225mini 40805 -105 140143

TOPIX先物 2915.5 -11.5 10995

JPX日経400先物 26265 -100 536

グロース指数先物 748 -5 527

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

