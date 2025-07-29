　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万820円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万998.27円に対しては178.27円安。出来高は7299枚だった。

　TOPIX先物期近は2915.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比15.23ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40820　　　　　 -90　　　　7299
日経225mini 　　　　　　 40805　　　　　-105　　　140143
TOPIX先物 　　　　　　　2915.5　　　　 -11.5　　　 10995
JPX日経400先物　　　　　 26265　　　　　-100　　　　 536
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　-5　　　　 527
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース