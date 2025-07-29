¡Ú¥¯¥¤¡¼¥óS¡Û¥ì¡¼¥¼¥É¥é¥ÞËöµÓÁ´³«¡¡3ºÐ¡õÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¾¡¤ÁÇÏ¤òÃµ¤ë¡Öup¡¡to¡¡¥Ç¡¼¥¿¡×¡£º£½µ¤ÏÀ¹²Æ¤Î»¥ËÚ¤òºÌ¤ëÇ®¤¤ÌÆÇÏ¤ÎÀï¤¤¡ÖÂè73²ó¥¯¥¤¡¼¥óS¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥Õ¥ë¥²¡¼¥È14Æ¬¤Ë¡¢Â¿»ÎºÑ¡¹¤Ê21Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¼ã¤¤3ºÐÇÏ¤ÎÀª¤¤¤«¡¢¸ÅÇÏ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤«¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¾¡¤ÁÇÏ¤òÆ³¤½Ð¤½¤¦¡£
¡¡¢ã¿Íµ¤¢ä1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú3¡¦3¡¦1¡¦3¡Û¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦1¡¦6¡Û¡£1¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡È·ô³°¡É¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë1¡Á3Ãå¤¬5ÈÖ¿Íµ¤Æâ¤È¤¤¤¦·èÃå¤â¥Ç¥£¥¢¥É¥é¤¬¾¡¤Ã¤¿18Ç¯¤Î¤ß¡£5ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤â4¾¡¡õ2Ãå4²ó¤È·òÆ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤«¤é¡È¥Ò¥â¹Ó¤ì¡É¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ãÇ¯Îð¢ä23Ç¯¥É¥¥¡¼¥é¡Ê1ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¢ª24Ç¯¥³¥¬¥Í¥Î¥½¥é¡Ê5ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤È¸½ºß3ºÐÇÏ¤¬Ï¢¾¡Ãæ¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤ÏÆ±¤¸3ºÐÇÏ¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬2Ãå¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£3ºÐÇÏ¤Ï½ÐÁöÆ¬¿ô¤¬16Æ¬¤È¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ú3¡¦1¡¦0¡¦12¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¡£¹¥Áö¤ÈËÞÁö¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¤Î¤¬4ºÐÇÏ¤Ç¡Ú4¡¦6¡¦3¡¦29¡Û¤ÈÏ¢ÂÐÇÏ¤ÎÈ¾¿ô¤¬¤³¤ÎÀ¤Âå¡£¤³¤ì¤¬5ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ú1¡¦2¡¦6¡¦36¡Û¤È¹¥Áö³ÎÎ¨¤Ï¥À¥¦¥ó¡£6ºÐ¤Ï¡Ú2¡¦1¡¦1¡¦20¡Û¤Ç°Õ³°¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÂÐ¤·¤¿3Æ¬¤Ï7¡Á9ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÀÇÏ¤Î°ì·â¤ÏÍ×·Ù²ü¡£
¡¡¢ãÎ×Àï¢ä23¡õ24Ç¯Ï¢¾¡¤·¤¿3ºÐÇÏ¤Ï¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤é¡£21¡õ22Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÎ×Àï¡£²áµî10Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤¦¤Á7Æ¬¤¬Á°ÁöG1½ÐÁöÇÏ¡Ê³¤³°´Þ¤à¡Ë¡£G1¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡£G1¤Ç¤ÎÃå½ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔÌä¤Ç¡¢21¡õ22Ç¯V¥Æ¥ë¥Ä¥§¥Ã¥È¤Ï14¡õ13Ãå¡¢ºòÇ¯¤Î¥³¥¬¥Í¥Î¥½¥é¤â12Ãå¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤ê¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ãµÓ¼Á¢äÁ°ÍÍø¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤»¥ËÚ¼Ç¥ì¡¼¥¹¤À¤¬¡¢Åö¥ì¡¼¥¹¡Ê21Ç¯¤ÏÈ¡´Û³«ºÅ¡Ë¤ÏÀè¹ÔÀª¤¬¶ìÀï·¹¸þ¡£²áµî10Ç¯¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ï17Ç¯¥¢¥¨¥í¥ê¥Ã¥È¡Ê2ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤±¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Î2³ÑÄÌ²á½ç°Ì¤Ï1¡Á4ÈÖ¼ê¤¬3Æ¬¡£6ÈÖ¼ê°Ê²¼¤¬7Æ¬¤È¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥ì¡¼¥¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëº¹¤·¡õÄÉ¤¤¹þ¤ßÇÏ¤¬ÍÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã·ëÏÀ¢äº£Ç¯¡¢ÅÐÏ¿¤Î¤¢¤ë3ºÐÇÏ¤Ï¥ì¡¼¥¼¥É¥é¥Þ¤È¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¤Î2Æ¬¡£¸å¼Ô¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç½ü³°ÂÐ¾Ý¡£Á°¼Ô¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç16Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÈÆ±µ÷Î¥¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼C¤Ç½Å¾Þ¾¡¤Á¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¸÷¤ë¡£2½µÏ¢Â³½Å¾ÞV¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë°È¾å¥¥ó¥°¤âÇã¤¤ºàÎÁ¤À¡£ÂÐ¹³¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë4Ãå¤«¤é»²Àï¤Ç¾å°Ì¿Íµ¤É¬»ê¤Î¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¡£·ê¸õÊä¤Ë¤Ï6ºÐ¤Îº¹¤·ÇÏ¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤òµó¤²¤¿¤¤¡£¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¡Ë