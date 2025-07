ネイマールが復帰したこともあり、注目を集めているサントスFC。話題の中心には常にネイマールがいるが、チーム全体のことにも注目すべきだろう。



というのも、サントスに再び2部降格の危機が迫っているのだ。サントスは2023年シーズンに1部リーグで17位に沈み、クラブ史上初となる2部降格の悪夢を味わった。



2024年シーズンにはセリエB(2部)で首位に立って1シーズンでの昇格を手にしたが、再びの降格の危機だ。ネイマールが復帰した現在のチームはリーグ戦16試合を消化し、4勝3分9敗と大苦戦。降格圏となる17位に位置している。





O NEYMAR DISCUTIU MUITO PESADO COM UM TORCEDOR! E DEPOIS A PRÓPRIA TORCIDA DO SANTOS BOTOU ESSE TORCEDOR PRA FORA! Se liga como foi o momento no final da partida contra o Inter em que o Neymar troca xingamentos com um santista que estava na Vila Belmiro! #BrasileirãoBetano… pic.twitter.com/RjP5yKcIxd