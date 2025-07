【モデルプレス=2025/07/29】7月28日、都内にて『株式会社SDR「しっぽず」所属記者発表会』が開催され、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」より「えびてんのしっぽ」「えびふらいのしっぽ」「あじふらいのしっぽ」によって結成されたユニット「しっぽず」が、超特急・M!LKらEBiDANが所属するレコード会社・SDR(スターダストレコーズ)に“研究生”として所属することが発表された。

◆すみっコぐらし「しっぽず」SDRに所属決定

◆ユーキ(超特急)ビデオメッセージ全文

研究生タスキを身につけ、緊張した様子でステージに登場した「しっぽず」。研究生になったら “みんなであこがれのステージに立てるようにレッスンを頑張りたい” と今後の活動への意欲を見せていた。そんな「しっぽず」に向けて、EBiDANメンバーを代表し、超特急のユーキよりビデオメッセージが。「これから本格的に食べ物のアイドルを目指していくということで、同じ事務所の仲間として僕もワクワクしてます!」とSDR所属を祝福し、自身が総合演出を担当する「EBiDAN THE LIVE 2025」(8月15日〜17日/国立代々木競技場 第一体育館)に「しっぽず」をサプライズで出演オファー。「『しっぽず』ならきっと素敵なパフォーマンスができると信じてます。僕たちと一緒に会場を“アゲアゲ”にしちゃいましょう!」と期待を寄せると、研究生になって初めてのステージが決定した「しっぽず」は全身で喜びを表現していた。なお、この日はSDR・宮下昌也副社長から、契約記念品として高級揚げ油1年分の目録が授与される場面も。また、スペシャルゲストとして、M!LKの吉田仁人、SUPER★DRAGONの田中洸希、ONE N’ ONLYのREI 、原因は自分にある。の吉澤要人が登場し「しっぽず」を激励したほか、「EBiDAN THE LIVE 2025」に出演する9グループそれぞれの衣装と「すみっコぐらし」がコラボした「ぶらさげぬいぐるみ」の制作も発表された。(modelpress編集部)超特急ユーキです。「しっぽず」のみんな、研究生としてSDRへの所属おめでとうございます!これから本格的に食べ物のアイドルを目指していくということで、同じ事務所の仲間として僕もワクワクしてます!早速サプライズでお願いがあります。8月に僕が総合演出をしている「EBiDAN THE LIVE 2025」が開催されるんですけど、研究生のみんなには、そのライブに一緒に出演してほしいです。いきなりの大舞台でびっくりしちゃうかもしれませんけども、「しっぽず」ならきっと素敵なパフォーマンスができると信じてます。僕たちと一緒に会場を“アゲアゲ”にしちゃいましょう!「EBiDAN THE LIVE」のステージで会えることを楽しみに待っております。以上、超特急ユーキでした!【Not Sponsored 記事】