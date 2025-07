スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団「EBiDAN(恵比寿学園男子部)」のM!LK・吉田仁人、SUPER★DRAGON・田中洸希、ONE N’ONLY・REI、原因は自分にある。・吉澤要人が28日、都内で行われた『株式会社SDR「しっぽず」所属記者発表会』に登壇。新たに事務所の研究生として”後輩”となった『すみっコぐらし』の人気キャラクターユニット・しっぽず(えびてんのしっぽ、えびふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽ)へアイドルの心得を伝授した。

『すみっコぐらし』の人気キャラクターユニット「しっぽず」が、超特急・M!LK ら人気ボーイズグループが所属するレコード会社・SDR(スターダストレコーズ)に“研究生”として所属する。SDRは、たべもののアイドルを目指す「えびてんのしっぽ」の登場から、全楽曲をプロデュースしてきた。キャラクターが芸能事務所に所属は史上初となる。4人は、事務所の先輩アイドルとして登壇。しっぽずの研究生デビューを見守った。吉田は「本当にアイドルとしてのポテンシャルを感じますよね。楽しみです」、田中は「かわいい。無表情でかわいいってずるいですよね。うらやましいです」、REIは「サイズ感がかわいくてちょっと癒やされますね。かわいいです、本当」、吉澤は「僕が言うのもなんですけど、売れると思います。一緒にいることでハッピーな気持ちになれるって、すてきなことだと思うので、一緒に頑張れたらなと思います」と、しっぽずのかわいさにメロメロな様子で大歓迎ぶりを表現した。また、4人は“アイドルの心得”を伝授した。吉田は「あいさつは大事かなと思います」とした上で、ほかにも「体調がすぐれないな、疲れちゃったなって思ったら大人のみなさんに”ちょっと休憩していいですか”って言ったほうがいいと思います。楽しんで頑張ってください」と気遣いを見せた。田中は「笑顔で楽しく、みんなで協力して頑張れれば、みんなが笑顔になれればいいんじゃないですかね」と照れながら伝え、「このかわいらしいクリクリのおめめがつぶれちゃうぐらいの満面の笑みで、みんなに接してあげてください」とエール。REIは「明るさも大事かなというふうに思います。みなさんを一緒に楽しませていけたら」と呼びかけた。アドバイスをもらうたび、しっぽずはアドバイスに沿って実践。トテトテと一生懸命に動きアピールするしっぽずに、思わず登壇者含め会場全体が頬をゆるめる中、あまりのかわいさに田中が腰をかがめて爆笑する場面も。さらに、吉澤は「グループで並ぶとき、名前順でも、背の順でもすみっこなので、みんなの気持ちは1番わかると思います。いつでも相談に乗ります」と寄り添う気持ちを伝え、「心構えで言ったら、すてきな先輩方がたくさんいますので、気負いせずいつでも先輩に頼ることも大事だと思います」とアドバイスした。また、イベントでは、しっぽずが8月に開催される『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』に出演することも発表された。これを記念し発売される『すみっコぐらし』とEBiDANのコラボ、ぶらさげぬいぐるみ9種類も公開。しっぽずとともに、ぬいぐるみを手にEBiDANの4人も満面の笑みを見せアピールした。しっぽずとともにEBiDAN総勢61人が出演する『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』は、8月15日〜17日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される。