男性9人組グループ・Snow Manの最新シングル「SERIOUS」(シリアス)が、初週88.3万枚を売り上げ、7月29日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2020年10月19日付の「KISSIN’ MY LIPS/Stories」から11作連続、通算11作目の1位【※1】となった。本作は2025年7月22日付「オリコンデイリーシングルランキング」において、発売初日(店着日)に65.4万枚を売り上げ、初日売上にして今年度最高初週売上超え【※2】【※3】を記録。初週売上は88.3万枚となり、「シングル初週売上80万枚超え作品数」は6作連続、通算9作目【※4】に。男性アーティスト史上初となる通算9作目の初週売上80万枚超え【※5】を達成した。

また、これで「KISSIN’ MY LIPS/Stories」から11作連続の初週売上50万枚超えとなり、男性アーティスト歴代1位の「シングル連続初週売上50万枚超え作品数」記録【※6】を自己更新した。Snow Manの約1年ぶりのシングルとなる本作は、メンバー・渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の主題歌。【※1】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain/D.D.」は別名義作品【※2】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート【※3】これまでの今年度最高初週売上作品は乃木坂46の「歩道橋」48.4万枚(2024年12月23日付)【※4】Snow Manの初週売上80万枚超え作品(達成順)/「KISSIN’ MY LIPS/Stories」「Grandeur」「HELLO HELLO」「オレンジkiss」「タペストリー / W」「Dangerholic」「LOVE TRIGGER / We’ll go together」「BREAKOUT / 君は僕のもの」「SERIOUS」【※5】通算3作以上で「シングル初週売上80万枚超え」を達成している男性アーティストはSnow Manのみ【※6】「シングル連続初週売上50万枚超え作品数」記録 男性アーティストTOP5※同順位は達成順(2025年8月4日付現在)/1位:11作連続 Snow Man「SERIOUS」88.3万枚(2025年8月4日付)、2位:7作連続 B’z「ねがい」70.2万枚(1995年6月12日付)、嵐「月Face Down」52.6万枚(2012年5月21日付)、4位;6作連続 L’Arc〜en〜Ciel「HEAVEN’S DRIVE」63.4万枚(1999年5月3日付)、GLAY「ここではない、どこかへ」58.4万枚(1999年9年6日付)<クレジット:オリコン調べ(2025年8月4日付:集計期間:2025年7月21日〜27日)>