『株式会社SDR「しっぽず」所属記者発表会』が28日、都内で行われた。イベントには、事務所の先輩として『すみっコぐらし』の人気キャラクターユニット・しっぽず(えびてんのしっぽ、えびふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽ)のほか、EBiDANのM!LK・吉田仁人、SUPER★DRAGON・田中洸希、ONE N’ONLY・REI、原因は自分にある。・吉澤要人が登壇。超特急のユーキが、VTRでしっぽずの初ステージを発表した。

『すみっコぐらし』の人気キャラクターユニット「しっぽず」が、超特急・M!LK ら人気ボーイズグループが所属するレコード会社・SDR(スターダストレコーズ)に“研究生”として所属することが発表された。SDRは、たべもののアイドルを目指す「えびてんのしっぽ」の登場から、全楽曲をプロデュースしてきたというつながりがある。キャラクターが芸能事務所に所属するのは史上初となる。”けんきゅうせい”のたすきをつけて登壇したしっぽずは、表情は変わらないものの、ステージのすみっこで並び緊張の様子。同じく『すみっコぐらし』の人気キャラクターでしっぽずの友達であるとんかつが心配してステージ端からのぞき込み見守る場面も。司会を通して、「ドキドキしてる」とし、「みんなで憧れのステージに立てるようにレッスン頑張る」と意気込んだしっぽずは、SDRの宮下昌也取締役副社長から契約記念品の高級揚油を受け取り、並んでポーズ。さっそくアイドルとしての佇まいを見せた。ここで、SDRの先輩となる超特急のユーキから、祝福のメッセージが公開された。ユーキは「しっぽずのみんな!研究生として、SDRへの所属おめでとうございます!」とし、「これから本格的に食べ物のアイドルを目指していくということで、同じ事務所の仲間としてとてもワクワクしています!」と歓迎。そして、「早速サプライズでお願いがあります」とし、8月に開催されるユーキが総合演出を務める『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』に「研究生のみんなには、そのライブに一緒に出演してほしいです!」と発表した。「いきなりの大舞台でびっくりしちゃうかもしれませんが、しっぽずならきっとすてきなパフォーマンスができると信じています」とし、「僕たちで会場を”アゲ!アゲ!”にしちゃいましょう!」と呼びかけた。ユーキからのエールの後には、同じく先輩となる吉田、田中、REI、吉澤が登壇。先輩として、新たなかわいい後輩たちへのエールを送ったほか、「あいさつ」「笑顔」など芸能界を生き抜くためのアドバイスで歓迎。しっぽずもさっそくアドバイスにしたがって挑戦するなど、和やかな先輩後輩のやりとりを見せていた。しっぽずが、EBiDAN総勢61人とともに出演する『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』は、8月15日〜17日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される。