【ディズニーキャラクター なかないモン そのに】 8月中旬 発売予定 価格:1回400円

ミッキーマウス

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーキャラクター なかないモン そのに」を8月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、泣くのをぐっとこらえている表情がいじらしくて可愛い「なかないモン」シリーズの第2弾。うるうるの目の下に溜まっている涙はパール塗装で表現されている。

ラインナップはミッキーマウス、ディズニー マリー、ティガー、ピグレットの全4種。本体サイズは約45mmとなっている。

ディズニー マリー

ティガー

ピグレット

(C)Disney

(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.