【凄! 片刃ニッパー【入門用】】 9月 発売予定 価格:2,200円 【凄!ホビー用モデラーズライトS】 9月 発売予定 価格:2,178円 【凄!ホビー用モデラーズライトL】 9月 発売予定 価格:2,728円

童友社は、プラモ工具「凄! 片刃ニッパー【入門用】」、「凄!ホビー用モデラーズライトS/L」を9月に発売する。

凄! 片刃ニッパー【入門用】

9月 発売予定

価格:2,200円

本商品はプラモデルを作りたい、片刃ニッパーへ挑戦したい方向けの入門用ニッパー。カット後の切断面が平らになり、白化が抑えられる。「凄!高級薄刃ニッパー」に比べ、刃先を厚めに作っており、初心者の方に使いやすい仕様となっている。

凄!ホビー用モデラーズライトS

9月 発売予定

価格:2,178円

本商品は手元が暗い、細かいところまで照らしたい、そんなときに役立つ強力マグネット付のモデラーズライト。全長約203mm(折畳時110mm)で、携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディで、広範囲を

明るく照らす面発光と先端ライトを搭載。

2段階の明るさ調整。固定はマグネット、クリップ、吊り下げの3通りとなっている。

凄!ホビー用モデラーズライトL

9月 発売予定

価格:2,728円

本商品はネオジム磁石でしっかり固定のできるモデラーズライト。全長420mm(折畳時210mm)で、マグネットで壁面に固定はもちろん、折り畳んだ状態での使用もできる。

磁石部の自由雲台により、360°回転が可能。ダイヤル式の無段階調整で、好みの明るさに調整できる。

