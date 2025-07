SIRUP、「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」MV公開　3rdアルバムジャケット写真＆収録内容公開も

SIRUPが、新曲「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」のMVを公開した。あわせて、3rdアルバム『OWARI DIARY』のジャケット写真と収録内容が発表となった。

SIRUP - OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto (Official Music Video) 同楽曲は、Daichi Yamamotoとコラボレーションしたもので、サウンドプロデュースはヒップホップに根ざしたスタイルを軸に活躍する音楽プロデューサー KM、監督は野田洋次郎、BAD HOP、kZmなどの映像も担当するRyo Sudaが手がけた。また、Daichi YamamotoとKMの2人も出演している。

〈夢から覚めた 陽が差した三宿の6時〉という歌い出しの通り、物語はパーティー明けの早朝から始まる。撮影は実際に東京 三宿や国道246号沿いで行われ、楽曲の世界観をリアルに映し出す映像作品だ。踊ることで感情を解き放つ、守るべき“OUR HEAVEN”を描いたクラブアンセムに仕上がっているという。

また、9月3日にリリースとなる約4年半ぶりとなる3rdアルバム『OWARI DIARY』のジャケット写真と収録内容も発表。アートワークは前作アルバム『cure』や多くのSIRUPの映像作品を手がけてきたmaxillaが担当している。

収録曲は、すでにデジタルリリースされた「GAME OVER」(Prod. by Taka Perry)、「CHEESE CAKE feat. Zion.T」(Prod. by A.G.O)、「RENDEZVOUS feat. hard life」(Prod. by Taka Perry)、「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」(Prod. by Taka Perry)、「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」(Prod. by KM)の5曲のほか、7月18日に閉幕した『NEXT LIFE TOUR 2025』で披露された新曲「LOCATION」(Prod. by Taka Perry)、「INTO YOU」(Prod. by me-mai)、「PARADISE」(Prod. by Taka Perry)、「TOMORROW」(Prod. by Taka Perry)、「今夜」(Prod. by Yaffle)や未発表新曲「KIRA KIRA」を加えた全11曲だ。加えて、Blu-ray盤には6月5日のKT Zepp Yokohamaでの『NEXT LIFE TOUR 2025』横浜公演の模様が収録される。

また、9月14日に開催されるデビュー8周年記念ライブ『8th Anniversary Live “DIARY”』にて販売されるグッズも発表となった。

8周年記念ライブ『8th Anniversary Live “DIARY”』は、最新アルバム『OWARI DIARY』の楽曲を中心にSIRUPが音楽人生で出会った仲間、Daichi Yamamoto、iri、showmore、TENDRE、WILYWNKA、YonYon(ABC順)をゲストに迎え、一冊の日記のように“これまで“の歩みと“これから“の未来を綴る特別な一夜となるスペシャルな公演だという。

(文=リアルサウンド編集部)