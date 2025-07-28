デル、NVIDIA PROグラフィックス搭載のハイパワーノートPC「Dell Pro Maxシリーズ」発売
デル・テクノロジーズは7月28日、モバイルワークステーションPCにおける新製品として、Dell Pro MaxシリーズのAI対応ノートパソコン6製品を発表した。同日発売を開始している。
デル、NVIDIA PROグラフィックス搭載のハイパワーノートPC「Dell Pro Maxシリーズ」発売
これまでデルではワークステーション向け製品を「Dell Precision」シリーズとして販売されてきたが、命名スキームを刷新して構成を更新した最新モデルを展開するという内容。今回販売が始まったのは「Dell Pro Max 14/16 Premium」「Dell Pro Max 16/18 Plus」「Dell Pro Max 14/16」の3シリーズ6モデルで、Dell Pro Max 16 Premiumには4KタンデムOLEDディスプレイ搭載製品も用意。
Dell Pro Max 16/18 Plusが最も強力なモデルとして展開され、最大構成例ではNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU、最大55WのIntel Core Ultra 9 285HXも選択可能。Dell Pro Max 14にはAMD Ryzen AIを採用し、価格面での競争力も重視されているという。
Dell Pro Max 16 Premium
Dell Pro Max 18 Plus
Dell Pro Max 16
デル、NVIDIA PROグラフィックス搭載のハイパワーノートPC「Dell Pro Maxシリーズ」発売
これまでデルではワークステーション向け製品を「Dell Precision」シリーズとして販売されてきたが、命名スキームを刷新して構成を更新した最新モデルを展開するという内容。今回販売が始まったのは「Dell Pro Max 14/16 Premium」「Dell Pro Max 16/18 Plus」「Dell Pro Max 14/16」の3シリーズ6モデルで、Dell Pro Max 16 Premiumには4KタンデムOLEDディスプレイ搭載製品も用意。
Dell Pro Max 16 Premium
Dell Pro Max 18 Plus
Dell Pro Max 16