東京ディズニーランドで販売中の夏にぴったりのスイーツ「フローズンクレープ(ストロベリー&ピスタチオホイップ)」

暑い季節でもひんやり楽しめる新感覚のクレープとして話題を集めています。

今回は株式会社オリエンタルランドのメニュー担当者にインタビュー。

誕生までの裏話やおすすめポイントを伺いました。

東京ディズニーランド「フローズンクレープ(ストロベリー&ピスタチオホイップ)」開発秘話インタビュー

価格:650円

販売期間:2025年7月1日〜9月15日

販売店舗:東京ディズニーランド/ファンタジーランド「ビレッジペイストリー」、アドベンチャーランド「ザ・ガゼーボ」、ウェスタンランド「カウボーイ・クックハウス」

東京ディズニーランドに夏にぴったりのスイーツ「フローズンクレープ(ストロベリー&ピスタチオホイップ)」が登場。

暑い季節でもひんやり楽しめる新感覚のクレープとして話題を集めています。

今回はメニュー担当者の株式会社オリエンタルランド フード販売部 横山 亜梨裟さんに、誕生までの裏話やおすすめポイントを伺いました。

カフェ・オーリンズで販売されていた人気メニューを再構成

今回のメニューは、以前カフェ・オーリンズで販売していた「ストロベリー&ピスタチオクリームクレープ」をベースに開発されています。

当時の人気メニューを、パークらしい楽しみ方にアレンジし、フローズン仕様で再登場させました。

ファンの方には懐かしく、初めての方には新鮮に楽しんでいただける一品です。

凍ったままでもしっかりおいしさが伝わるように調整

開発の際は、見た目と糖度に特にこだわりました。

1本1本が綺麗な形になるよう意識し、中のデザインの順番にも配慮しています。

糖度に関しては、凍ることで甘さを感じにくくなる点を考慮し、凍ったままでもしっかりと甘みが伝わるように調整を重ねました。

実際、冷たいままでもしっかり美味しさが伝わる仕上がりになっています。

もちもちクレープとサクサクパイ、2つの食感!

食感と味わい、両方にこだわっています。

外側のクレープ生地はモチモチ、中のパイ生地はサクサク。

異なる食感が重なって、食べるたびに楽しさがあります。

また、甘酸っぱいストロベリーソースと濃厚なピスタチオの風味が絶妙で、見た目にも鮮やか。

食べ始めと終わりで食感が変化するので、最後まで飽きずに楽しめるスイーツです。

アイスより溶けにくく、お子さまでも食べやすい

「食べやすさ」が一番のポイントです。

発売以降、多くのお子さまに人気があり、アイス感覚で楽しめるスイーツとして喜ばれています。

また、アイスに比べて溶けにくく、時間をかけても食べられるので、暑いパーク内での食べ歩きにもぴったりです。

暑さ対策にも

このクレープ自体が、暑さ対策を意識して生まれた商品です。

夏場、アイス以外にも冷たさを楽しめるスイーツを増やしたいという思いから企画されました。

冷たい状態で持ち歩いて食べられるので、炎天下でもクールダウンしながら楽しめます。

ゲストのみなさんからも「これでひんやりできた」という声をいただいており、まさに夏にぴったりのアイテムです。

かつての人気メニューがブラッシュアップされて復活!

見た目も味も進化系!東京ディズニーランド「フローズンクレープ(ストロベリー&ピスタチオホイップ)」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【インタビュー】見た目も味も進化系!東京ディズニーランド「フローズンクレープ(ストロベリー&ピスタチオホイップ)」開発秘話 appeared first on Dtimes.