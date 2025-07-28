¡Ú½Õ¤ÎTGIF½µ¥×¥ì¾Þ2025¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¤ÎG¥«¥Ã¥×¸¶ÀÐÈþ½÷¡¦¿¿ÇòÀãÀ¡¡Ê¤Þ¤·¤í¡¦¤æ¤º¡Ë¤òÈ¯·¡¡ª¡Ö¡í»ä¤Ï¥¨¥í¤¤¤¾¡í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀöÇ¾¤·¤Ê¤¬¤é»£¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿ÇòÀãÀ¡
¥°¥é¥Ó¥¢¤Îº×Åµ¡ÖTOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL¡×¤È½µ¥×¥ì¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿´ë²è¡Ö½Õ¤ÎTGIF½µ¥×¥ì¾Þ¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ô1°Ì¤Ëµ±¤¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿ÇòÀãÀ¡¡Ê¤Þ¤·¤í¡¦¤æ¤º¡Ë¤¬¡¢7·î28Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤32¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾Ð´é¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÎG¥«¥Ã¥×¤Î¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°......Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£à¥Ä¥óá¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æà¥Ë¥ä¥Ãá¤È
¡½¡½¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿¿Çò¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¹¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½µ¥×¥ì¾Þ¤ÎÅêÉ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤Ä¤â»£±Æ²ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³èÆ°¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤óÊì¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿¿Çò¡¡»£±Æ¤Ç¥×¥í¤ÎÊý¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤¿¤éÁ´Éô¥¥ì¥¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦......¤¢¤Î......¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã!!¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¿¿Çò¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ð¥ó¥É¥¥¿åÃå¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»÷¹ç¤¦¤«¤â¡©¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¹õ¤Î°áÁõ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡×¤Ã¤ÆÂçÀä»¿¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤ÈÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¿¿Çò¡¡¹õ¤Î°áÁõ¤Î¤È¤¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥¨¥í¤¤¤¾¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀöÇ¾¤·¤Ê¤¬¤é»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ä¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¥Ë¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬µÕ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤«¤â¡©¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡£
¤¢¤ÈÇ°´ê¤À¤Ã¤¿Çò¿åÃå¤òÃå¤Æ¡¢³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¿¿Çò¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¿¿Çò¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤Á¤ã¤¦À³Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¥±¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ê¤¼¤«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡¢21ºÐ¤Ê¤Î¤ËÍÄ»ù¸þ¤±¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¥Î¥ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿¿Çò¡¡¤³¤Î1Ç¯¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤ª»Å»ö¤ÎËèÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÂÎ¤òµÙ¤á¤ëÆü¤À¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¤È¤«¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢20»þ´Ö¶á¤¯¿²¤¿¤ê......¡£
¡½¡½¤Û¤Ü°ìÆü¿²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¿¿Çò¡¡¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤¼¤«µ¯¤¤ë¤È¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÈÇòÌÜ¤È¤«È¾ÌÜ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤ËÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤é¤·¤¯......¡£
¡½¡½¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³½Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¿Çò¡¡Èþ½Ñ´Û¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅ¸¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉþ¾þ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Éþ¾þ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¿¿Çò¡¡¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ë¤Î¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ÆÃÇÇ°¡£¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿¿Çò¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡¡Ì¾Á°¤ÎÀãÀ¡¤ÏËÜÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤ÆÊì¤¬Ì¾¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¿´¤Ç²¿»ö¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¿¿¤ÃÇò¤µ¤ò´Ó¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÙÅÄ°é»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Çß¸¶Ëã°á»Ò¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü¿¿ÇòÀãÀ¡¡Ê¤Þ¤·¤í¡¦¤æ¤º¡Ë¡¡
2004Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B83 W63 H87¡¡
ÆÃµ»¡á½ñÆ»¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡
¼ñÌ£¡á¥Ï¥Á¥ï¥ì¥°¥Ã¥º½¸¤á¡¢¿çÌ²¡¡
¡û¡Ö½Õ¤ÎTGIF½µ¥×¥ì¾Þ2025¡×¤Ç¤Ï¸«»ö¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ô1°Ì¤òÃ£À®¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Å·Á³G¥«¥Ã¥×¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@yuzu_mashiro¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@yuzu_mashiro_¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@mashiro_yuzu¡Û¡¡
¿¿ÇòÀãÀ¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ë¡Ù¡¡»£±Æ¡¿U-YA¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶âÈ±¤ê¤µ¡¡»£±Æ¡¿U-YA