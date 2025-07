かわいいキャラクターグッズや便利なステーショナリーを展開する「サンスター文具」

サンスター文具より、2025年2月よりテレビ朝日系列にて放送されている『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』デザインのグッズが発売されています☆

サンスター文具『ナンバーワン戦隊 ゴジュウジャー』グッズ

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

2025年で50周年を迎えた「スーパー戦隊シリーズ」に誕生した新たなスーパー戦隊『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』

歴代レッドと《ナンバーワン》を目指して大バトルを繰り広げる、スーパー戦隊50周年を記念した人気作です。

そんな『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で活躍するゴジュウジャーたちをデザインしたグッズがサンスター文具から登場。

親子で楽しめるぬりえやパズル、シールなどがラインナップされています☆

B5ぬりえ

価格:275円(税込)

サイズ:W183×H257×D4mm

内容:本文 32ページ/扉 2枚

「ゴジュウウルフ」や「ゴジュウレオン」「ゴジュウティラノ」「ゴジュウイーグル」「ゴジュウユニコーン」「テガソード」を表紙にプリントしたB5サイズのぬりえ。

ウラ面には5体のテガソードがアップでプリントされています。

かっこよくポーズをきめるゴジュウジャーたちのぬりえや、

ゴジュウジャーたちが使っているゆびわを線で結ぶ”せんつなぎ”ページも登場。

最後のページには切り取って遊べる”すうじあそびカード”も付属されています。

パズル45P

価格:660円(税込)

サイズ:W375×H251×D5mm

小さなお子さんでも挑戦しやすい、大きめサイズのパズル。

3歳から5歳くらいのお子さんが楽しめる内容になっています。

何度でも繰り返しあそぶことができるホビーグッズです。

パズル80P

価格:660円(税込)

サイズ:W375×H251×D5mm

ゴジュウジャーとテガソードたちが大集合したパズルもラインナップ。

80ピースのパズルで構成された、集中力を育むのにもぴったりなグッズです。

一人遊びはもちろん、きょうだいや家族と一緒に楽しむのもおすすめです。

A6ちっちゃぬりえ

価格:132円(税込)

サイズ:W100×H148×D5mm

内容:本文16枚

小さなバッグにも収納しやすい、A6サイズの小さいぬりえ。

指先を見せながらポーズをとる「ゴジュウウルフ」や

人差し指を立てるポーズがかっこいい「デカソードレッド」たちに色を塗って遊べます。

プレイランド

価格:132円(税込)

サイズ:W142×H204×D2mm

内容:本文16枚

ぬりえやおえかきなどが1冊で楽しめる「プレイランド」

裏表紙には迫力満点なポーズの「ゴジュウウルフ」がレイアウトされています。

かっこよくポーズをきめるゴジュウジャーたちのシルエットを当てるクイズや

自由におえかきできるページなどが収録されています。

よくできましたシール

価格:220円(税込)

サイズ:W120×H150×D1mm

内容:60ピース(30ピース×2シート)

お稽古やお手伝いの際に活躍してくれる「よくできましたシール」

目標を書き込むことができる台紙付きです。

ゴジュウジャーやデカソードたちをプリントした30ピースのシールが2シート入っています。

あそびシールバッグ

価格:825円(税込)

サイズ:W230×H275×D5mm(取っ手込み)

内容:シール 1シート / シール台紙 1個

貼ってはがせるシール台紙に、たっぷりのシールがセットになった、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の「あそびシールバッグ」

バッグ型の台紙に収納できるので、好きな場所で遊べます!

シールには「ゴジュウウルフ」をはじめとする「ゴジュウジャー」たちのほか、戦闘のエフェクトに使えるデザインも。

台紙にシールを貼って、さまざまなシーンを演出できます。

シルエットに合わせてシールを選ぶ「シルエットあそび」もできるシール台紙。

お出かけ先にも持っていきやすい、どこでも『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を楽しめるおもちゃです☆

スーパー戦隊50周年を記念した人気作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』グッズが多数ラインナップ。

サンスター文具の『ナンバーワン戦隊 ゴジュウジャー』グッズは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などで販売中です☆

©テレビ朝日・東映AG・東映

