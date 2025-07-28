阿部真央、15周年イヤーの締めくくり東京ガーデンシアター公演のライブ音源を配信
阿部真央が8月6日に発売する映像作品『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』のライブ音源を、同日8月6日に配信することが決定した。
さらにライブ音源、DVD/Blu-rayのリリースを記念して、阿部真央初の「Stationhead」でリスニングパーティーを開催する。7月31日にはプレ配信が行われ、8月6日のリリース記念配信には阿部真央本人も音声で登場し、一緒にライブ音源を楽しむことができる場となっている。
また、10月からは＜阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home -＞、11月から弾き語り編成でのツアー＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -＞を開催することが決定している。
ライブ音源『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』
2025年8月6日（水）配信リリース
https://abemao.lnk.to/abemao_live2025
Stationhead 「ガーデンシアター公演ライブ音源リリース記念リスニングパーティー」
▶プレ配信
7月31日(木) 21:30頃〜
▶リリース記念配信（阿部真央も参加！）
8月6日(水) 20:00頃〜
阿部真央Stationhead公式アカウント
こちらのIDで検索 ： abemaoofficial
https://www.stationhead.com/abemaoofficial
＜阿部真央 ホールツアー2025 -On My Way Home-＞
2025/10/11(土) 大阪・オリックス劇場
2025/10/13(月祝) 福岡・福岡市民会館中ホール
2025/10/18(土) 北海道・共済ホール
2025/10/26(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
2025/11/3(月祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
チケット一般発売中
【特設ページ】https://abemao.com/feature/hallTour2025
＜阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -＞
2025/11/22（土） 広島・BLUE LIVE 広島
2025/11/24（月・祝） 兵庫・神戸朝日ホール
2025/11/28（金） 宮城・仙台darwin
2025/11/30（日） 新潟・新潟LOTS
2025/12/3（水） 大分・DRUM Be-0
2025/12/4（木） 大分・DRUM Be-0
2025/12/6（土） 熊本・B.9 V1
2025/12/19（金） 東京・草月ホール
チケットオフィシャル2次先行 実施決定
受付期間：7月31日（木）12:00〜8月12日（火）23:59
当落発表・入金期間：8月15日(金)18:00〜8月19日(火)23:59
https://w.pia.jp/t/abemao/
【特設ページ】
https://abemao.com/feature/AcousticTour2025
Blu-ray / DVD『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』
2025年8月6日(水)発売
特設サイト： https://special.abemao.com/abemaolive2025/
予約/購入：https://abemao.lnk.to/0806_BD_DVD
【商品形態（全４形態）】
■完全生産限定盤
Blu-ray / BRXP-00048 / 税込 11,550円（税別 10,500円）
DVD / BRBP-00130 / 税込 10,890円(税別 9,900円)
・フォトブックレット（72P/フルカラー）
・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入
・三方背ケース仕様
※完全生産限定盤は阿部真央ONLINE STORE限定での販売
■通常版
Blu-ray/ PCXP-51170 / 税込 6,600円(税別 6,000円)
DVD / PCBP-55608 / 税込 6,050円(税別 5,500円)
・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入
【全形態共通 収録内容】
・DISC1：2025年1月26日 東京ガーデンシアター公演 全編収録
＜アンコール＞I wanna see you貴方の恋人になりたいのです伝えたいことストーカーの唄〜3丁目、貴方の家
＜特典映像＞
・Behind the Scene “阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター”
・阿部真央、ギャルになる。〜平成から令和へ〜
・副音声：阿部真央とバンドメンバーによるオーディオコメンタリー
【完全生産限定盤のみ収録】
・DISC2：2024年10月4日 Zepp DiverCity公演 全編収録
＜アンコール＞這い上がれMY WAYI wanna see you
【ショップ別先着購入特典】
Amazon.co.jp：オリジナルビジュアルシート
その他法人：全国CDショップ特典オリジナルポストカード
阿部真央ONLINE STORE特典：限定オリジナルポストカード
阿部真央ONLINE STORE ファンクラブ特典：あべまにあ会員限定オリジナルポストカード
関連リンク
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