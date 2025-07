Blu-ray / DVD『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』

2025年8月6日(水)発売

特設サイト: https://special.abemao.com/abemaolive2025/

予約/購入:https://abemao.lnk.to/0806_BD_DVD

【商品形態(全4形態)】

■完全生産限定盤

Blu-ray / BRXP-00048 / 税込 11,550円(税別 10,500円)

DVD / BRBP-00130 / 税込 10,890円(税別 9,900円)

・フォトブックレット(72P/フルカラー)

・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入

・三方背ケース仕様

※完全生産限定盤は阿部真央ONLINE STORE限定での販売

■通常版

Blu-ray/ PCXP-51170 / 税込 6,600円(税別 6,000円)

DVD / PCBP-55608 / 税込 6,050円(税別 5,500円)

・NeSTREAM LIVEシリアルコード封入

【全形態共通 収録内容】

・DISC1:2025年1月26日 東京ガーデンシアター公演 全編収録

HOPEBelieve in yourselfふりぃpharmacy君を想った唄じゃあ、何故TAmorningEveryday母である為にいつの日もI’ve Got the PowerSomebody Else NowimmoralityK.I.S.S.I.N.G.どうしますか、あなたなら進むためにモットー。ロンリーそれぞれ歩き出そう<アンコール>I wanna see you貴方の恋人になりたいのです伝えたいことストーカーの唄〜3丁目、貴方の家

<特典映像>

・Behind the Scene “阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター”

・阿部真央、ギャルになる。〜平成から令和へ〜

・副音声:阿部真央とバンドメンバーによるオーディオコメンタリー

【完全生産限定盤のみ収録】

・DISC2:2024年10月4日 Zepp DiverCity公演 全編収録

Hands and Danceふりぃまだいけます19歳の唄マージナルマン貴方が好きな私天使はいたんだGo Away From YoumorningwordsKeep Your Fire BurningI’ve Got the PowerSomebody Else Nowimmorality進むためにプレイボーイモットー。優しい言葉ロンリー<アンコール>這い上がれMY WAYI wanna see you

【ショップ別先着購入特典】

Amazon.co.jp:オリジナルビジュアルシート

その他法人:全国CDショップ特典オリジナルポストカード

阿部真央ONLINE STORE特典:限定オリジナルポストカード

阿部真央ONLINE STORE ファンクラブ特典:あべまにあ会員限定オリジナルポストカード