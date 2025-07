マーカス・モリスが詐欺容疑で逮捕…兄のマーキーフはメディアの報道に遺憾「言葉遣いが狂ってる」

デトロイト・ピストンズやロサンゼルス・クリッパーズで活躍したマーカス・モリスが、詐欺容疑で逮捕されていたことが明らかになった。

『New York Post』の報道によると、モリスは7月28日(現地時間27日)、資金不足による小切手の不渡りで空港内で身柄を拘束。『TMZ』はフロリダ当局が公開したマグショット(逮捕後に撮影される人物写真) も掲載している。この一件はフロリダ州ブロワード郡のオンラインに記録され、拘束は他州の未解決事件に関連していることから州外逮捕令状に起因すると見られており、同選手は保釈金設定なしで勾留されているという。

この容疑についての詳細は明らかになっていないが、他州との関連性や保釈なしの逮捕と聞くと、ただならぬ事件のように思える。しかし、双子の兄にあたるマーキーフ・モリスのX(旧Twitter)の投稿は、事態はそこまで深刻ではないことを示唆している。

「言葉遣いが狂ってるよ。たかがあの金額で、空港で家族と一緒にいるところを恥さらしにするなんて、ふざけている。メディアは本気で、世間に兄貴が詐欺をしたと思わせている。(わざわざ空港で逮捕するんじゃなくて)家に来れば済んだだろ。みんながこの件の本当の話を聞いたら……。俺が言えるのは『勉強になった』ということだけだ。兄弟が明日すべてを話すよ。この気味悪い出来事のせいで頭が痛い。何やってもムダだ!」

- Keef Morris (@Keefmorris) July 28, 2025