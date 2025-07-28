　本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に利益確定が優勢となり、前週末比457円安の4万0998円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は47社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格2050円にサヤ寄せとなった太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、第1四半期増収増益と1株から2株への株式分割を発表した沖縄セルラー電話 <9436> [東証Ｓ]など。そのほか、中国塗料 <4617> [東証Ｐ]、山九 <9065> [東証Ｐ]の2社は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業

<2216> カンロ　　　　東Ｓ　食料品
<2830> アヲハタ　　　東Ｓ　食料品
<2924> イフジ産業　　東Ｓ　食料品
<3184> ＩＣＤＡ　　　東Ｓ　小売業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3804> システムディ　東Ｓ　情報・通信業
<3847> パ・システム　東Ｓ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学

<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4709> ＩＤＨＤ　　　東Ｐ　情報・通信業
<5011> ニチレキＧ　　東Ｐ　石油石炭製品
<5262> 日ヒュム　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6532> ベイカレント　東Ｐ　サービス業
<6637> 寺崎電気　　　東Ｓ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7115> Ａパーチェス　東Ｓ　卸売業

<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業
<8133> エネクス　　　東Ｐ　卸売業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業

<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9145> ビイングＨＤ　東Ｓ　陸運業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業


株探ニュース