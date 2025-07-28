本日の【上場来高値更新】 太平洋工、山九など47銘柄 本日の【上場来高値更新】 太平洋工、山九など47銘柄



本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に利益確定が優勢となり、前週末比457円安の4万0998円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は47社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格2050円にサヤ寄せとなった太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、第1四半期増収増益と1株から2株への株式分割を発表した沖縄セルラー電話 <9436> [東証Ｓ]など。そのほか、中国塗料 <4617> [東証Ｐ]、山九 <9065> [東証Ｐ]の2社は8日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業

<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1944> きんでん 東Ｐ 建設業

<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業

<1952> 新日本空調 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業

<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業



<2216> カンロ 東Ｓ 食料品

<2830> アヲハタ 東Ｓ 食料品

<2924> イフジ産業 東Ｓ 食料品

<3184> ＩＣＤＡ 東Ｓ 小売業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業

<3804> システムディ 東Ｓ 情報・通信業

<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業

<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学



<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業

<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<5011> ニチレキＧ 東Ｐ 石油石炭製品

<5262> 日ヒュム 東Ｐ ガラス土石製品

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6454> マックス 東Ｐ 機械

<6532> ベイカレント 東Ｐ サービス業

<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器

<6988> 日東電 東Ｐ 化学

<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業



<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器

<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業

<7504> 高速 東Ｐ 卸売業

<8133> エネクス 東Ｐ 卸売業

<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業

<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業



<9065> 山九 東Ｐ 陸運業

<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業

<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業





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