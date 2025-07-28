D.O.L 1st Full Album「Louder’s BEST」リリース＆新アー写も公開
9人組パンクボーイズグループD.O.Lが10月29日(水)に1st Full Album「Louder’s BEST」リリースを発表、あわせて新アー写も公開した。
本作は5月15日(木)開催された『D.O.L ONE-MAN LIVE DreamPUNK』で初披露した「治安ワルメw」を含む新曲2曲+ファン投票で選ばれた上位10曲の計12曲を収録。これまでのD.O.Lの軌跡を感じることのできる、フォンと共に創り上げるベストアルバムだ。
初回限定盤には『D.O.L ONE-MAN LIVE DreamPUNK』のライブ映像と限定フォトブックが付いた豪華仕様となっている。
またリリースに先駆けて五大都市ツアー「WARUFUZAKE TOUR」を開催。大阪、福岡、仙台、名古屋、東京と全国各地を巡る過去最大規模のツアーとなり、5周年を迎えるD.O.Lのの多彩な表現力を全国にアピールする。
【商品情報】
2025/10/29(wed)
1st FullAlbum「Louder’s BEST」
通常盤 ￥3000(tax in) STCM-1010
初回限定盤 ￥9000(tax in) STCM-1011
・『D.O.L ONE-MAN LIVE DreamPUNK』ワンマン映像
・限定フォトブック付
＊初回 / 通常共通
M1. 治安ワルメw
M2. Reaction
M3. Destiny
M4. Love Forever
M5. Utopia
M6. Telephone
M7. Invisible
M8. Lost in Summer
M9. RIZZ GOD
M10. Hacking
M11. My Life
M12. Secret Bonus
【ツアー情報】
《大阪公演》
■8/2(土)
■246 LIVEHOUSE GABU
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https://dol-fc.bitfan.id/contents/274818
《福岡公演》
■8/30(土)
■LIVEHOUSE CB
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https://dol-fc.bitfan.id/contents/274820
《仙台公演》
■9/13(土)
■仙台darwin
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https://dol-fc.bitfan.id/contents/274821
《名古屋公演》
■9/20(土)
■NAGOYA JAMMIN’
詳細はこちら▼
https://dol-fc.bitfan.id/contents/274822
《東京公演~TOUR FINAL~》
■10/25(土)
■CITY HALL＆GALLALY GOTANDA
※詳細後日発表
D.O.L 公式HP：https://dol-fc.bitfan.id
D.O.L 公式X：https://x.com/dol_loud
D.O.L 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@dol_loud
(執筆者: gallagherbros)