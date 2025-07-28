アリアンスペース、「Vega C」ロケットで5機の衛星を打ち上げ
ヨーロッパ企業Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2025年7月26日に「Vega C（ベガC、ヴェガC）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた5機の衛星は無事に軌道に投入されたことを、ArianespaceとESAが報告しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：Vega C (VV27)ロケット：Vega C打ち上げ日時：日本時間 2025年7月26日11時03分発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギアナ）ペイロード：CO3D（4機）、MicroCarb
CO3DとMicroCarbについて
CO3D（Constellation Optique en 3D）は4機の低軌道衛星で構成されるAirbus Defence and Space（エアバス・ディフェンス・アンド・スペース）の衛星コンステレーションで、官民向けに地表の3D地図を作成することを目的としています。
MicroCarbはCNES＝フランス国立宇宙研究センターの地球観測衛星で、二酸化炭素の排出源と吸収源を地球規模でマッピングすることを目的としています。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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