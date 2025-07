すっきり甘酸っぱい！新感覚ドリンク「グリーンティーレモネード」が夏にぴったり◎

夏に欠かせない水分補給、せっかく飲むならおいしいドリンクを楽しみたいですね。この夏注目されている「グリーンティーレモネード」は、甘酸っぱいレモネードに緑茶のさわやかな風味が加わり、すっきりと楽しめるドリンクです。

今回は、料理が好きなクックパッドアンバサダーのみなさんに、自宅で楽しめるグリーンティーレモネードのレシピを教えてもらいました。

▼3分で完成!すぐ飲めるレモネード

市販のレモン果汁と粉末緑茶を使って、3分で作れるグリーンティーレモネードのレシピです。電子レンジで作ったシロップにレモン果汁と緑茶を加え、水や炭酸水で割るだけ。暑い日のお出かけの後にいかがでしょうか?





▼ティーバッグの緑茶で作るレモネード

緑茶のティーバッグが余っているという方におすすめのレシピ。濃いめに作った緑茶にレモン汁とシロップを混ぜ合わせて、すっきり爽やかなグリーンティーレモネードに仕上げます。レモンの輪切りを浮かべると見た目も涼しげに!





▼まるごとレモンで超簡単!ひんやりレモネード

カットして砂糖をまぶしたレモンを冷凍し、市販の緑茶を注ぐだけ。シロップを作ったりする手間を省き、飲みたい時にすぐ用意できるグリーンティーレモネードのレシピです。皮ごと入れたレモンのほろ苦さも味わいのアクセントになっています。



※できれば国産のノーワックスで無農薬(低農薬)のレモンを使いましょう









簡単に作れるグリーンティーレモネードのレシピをご紹介しました。冬の間に買って使いきれなかった緑茶の粉末やティーバッグが残っている方は、レモネード作りに活用するとおいしく使い切れますよ。

汗をかいた後の水分補給に、甘酸っぱくて爽やかなグリーンティーレモネードで気分をリフレッシュさせてみてはいかがでしょうか。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



マユミリオン

マユミリオン | 料理研究家/フードコーディネーター著書『フランス仕込みの気取らないおうちごはん』 2025年4月1日発売 (扶桑社)心身ともに満たされる “心豊かになる 幸せレシピ”をモットーに 身近な食材で美味しく...





HIROマンマ

home cook 家庭で料理を作る人 2025 cook pad AMBASSADOR from japan I write my own recipes 私流レシピ書いています





makopapa

クックパッドアンバサダー2025 フードコーディネーター2級(商品開発) 中華料理13年・イタリア料理12年 クックパッドでは ⭐︎辛そうで辛くない! ⭐︎子供が食べられる! ⭐︎包丁を使わない! ⭐︎冷凍食品で作る! などの...