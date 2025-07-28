¸þ°æÍý¤ÈÈæ²Å°¦Ì¤¤¬»¦¿Í»ö·ï¤òÄÉ¤¦¼ã¼êµ¼Ô¥³¥ó¥Ó¤òÇ®±é¡ª»ûÈøæâ¡¢»ûÅç¿Ê¤éÌ¾Í¥¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡»à¤ÎÈ¯Á÷¡×
¡Ö¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡×¡Öº½¤Î´ï¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·æºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡£¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼°î¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈåÌÌ©¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ë¼Ò²ñÇÉ¿äÍý¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃøºî¤Ï¿ôÂ¿¤¯¥á¥Ç¥£¥¢²½¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤Ï¡Öº½¤Î´ï¡×¡¢Ê¿À®¤ÈÎáÏÂ¤Ë¤Ï¡Ö¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡×¤Ê¤É¤¬TV¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£2010Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¸ÃÂ100Ç¯¤äË×¸å20Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬"¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥ï¡¼¥ë¥É"¤ÎÎº¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë½é±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É55¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë »à¤ÎÈ¯Á÷¡×¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼êµ¼Ô¥³¥ó¥Ó¤ò¸þ°æÍý¤ÈÈæ²Å°¦Ì¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê2¿Í¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤À¡£
»°Î®½µ´©»ï¡Ö½µ´©¥É¥É¥ó¥´¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯µ¼Ô¡¦Äì°æÉðÈ¬(¸þ°æ)¤ÈÄÅÂ¼°¡µª(Èæ²Å)¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î»³ºê¼£Ïº(»ûÈøæâ)¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µ´±Î½¡¦²¬À¥ÀµÊ¿(Ìð¼Æ½ÓÇî)¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£²¬À¥¤Ï7Ç¯Á°¤Ë10²¯±ß¤Î²£ÎÎºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï7²¯±ß¤Î»È¤¤Æ»¤·¤«È½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»³ºê¤Ï¡¢²¬À¥¤¬½Ð½ê¸å¤Ë»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤Î3²¯±ß¤ò±£¤·¾ì½ê¤Ø²ó¼ý¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£´Æ»ë¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Äì°æ¤ÈÄÅÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬À¥¤¬¶¥ÁöÇÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿¸å¡¢¿À³Úºä¤ÎÎÁÄâ³¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ñ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤Î¤â¤È¤Ë¡¢²¬À¥¤¬ÀéÍÕ¸©¾¡±º¤ÎÊèÃÏ¤Ç¹Ê»¦»àÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë...¡£
¢£»Å»ö¤ËÇ®¤òÃí¤°½µ´©»ïµ¼Ô¤ò±é¤¸¤¿¸þ°æÍý¤ÈÈæ²Å°¦Ì¤¡¢»ûÈøæâ
ËÜºî¤Ç¸þ°æ¤¬±é¤¸¤ëÄì°æ¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¤«¤é¡Ö½µ´©¥É¥É¥ó¥´¡×¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸µ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÇ®¤¤¿ÍÊª¤À¡£²¬À¥¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë»³ºê¤È2¿Í¤Ç»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤ÎÌÜ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç»³ºê¤«¤éÆÍÁ³¡Ö²¬À¥¤Î»ö·ï¤ÏËº¤ì¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶¹Æ¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ã¤·¤µ¤â¸«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄì°æ¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¸þ°æ¤¬¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÈæ²Å¤¬±é¤¸¤ëÄÅÂ¼¤Ï¡¢Áá¤¯¡Ö½µ´©¥É¥É¥ó¥´¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊ¸·Ý»ï¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢ÊÔ½¸Ä¹¡¦»³ºê¤Ø¤Î¶òÃÔ¤òÄì°æ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ó¤ÊÄÅÂ¼¤òÈæ²Å¤Ï¡¢¿·¿Í¸Î¤ÎÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ê°ìÌÌ¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Î¶¯¤µ¤ä¡¢»þ¡¹ËÄ¤ì¤ÃÌÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¤È±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î»³ºê¤ò±é¤¸¤ë»ûÈø¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ç¡¢Èà¤¬ÉÒÏÓµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¡£°ìÊý¤Ç¡¢Äì°æ¤ÈÄÅÂ¼¤Ë²¬À¥¤Î´Æ»ë¤òÌ¿¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡¤â¸¡»¡¤âË½¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿3²¯±ß¤Î¹ÔÊý¡¢¤¦¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê»°Î®½µ´©»ï¤¬¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤Æ¤ß¤í¤è¡¢ÄË²÷¤Ç¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡×¤È¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤â¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îº²¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¿¦¶È¿Í¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ûÅç¿Ê¤ËÂç¿ùÎú¡¢Ì¾Í¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í
¡Ö½µ´©¥É¥É¥ó¥´¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢²¬À¥¤Î»ö·ï¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÀ¾ÅÄ±¹¼Ë¡×¤Î±¹¼Ë¼ç¡¦À¾ÅÄÎ´»°(»ûÅç¿Ê)¤È¡¢ÇÏ¼ç¤ÇÂåµÄ»Î¤ÎÎ©»³ÆÒÊ¿(Âç¿ùÎú)¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£À¾ÅÄ¤ò±é¤¸¤ë»ûÅç¿Ê¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤Ë¶ß¤òÎ©¤Æ¤¿¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÉÔ²º¤ÊBGM¤â¼êÅÁ¤¤¡¢Èý´Ö¤Ë¿¼¤¤¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿»ûÅç¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î°¿ÍÌÌ¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢»³ºê¤Ë¤¢¤ëÈá·à¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¡£»³ºê¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤Ç²¬À¥¤Î»ö·ï¤òÄÉ¤¦Äì°æ¡¢¤½¤·¤ÆÄì°æ¤Î·è°Õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿ÄÅÂ¼¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¸þ°æ¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±éµ»¤ÏºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¡£
Å´Æ»¤äÊªÎ®¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉúÀþ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ËÜºî¡£Â¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ª¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÃæÂ¼¼Â¹á
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡»à¤ÎÈ¯Á÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î18Æü(·î)21:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹