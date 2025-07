WINNERが、7月25日〜27日の3日間にわたりソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて単独公演<2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE]>を開催した。

◆ライブ写真

今回のソウル公演は、2022年に開催された<THE CIRCLE>以来、約3年3ヶ月ぶりの韓国単独ライブ。ライブ制作にはメンバー自身も積極的に関わり、これまで以上に想いのこもった、特別なステージとなった。

割れんばかりの歓声の中でステージに上がったWINNERは、ヒット曲「REALLY REALLY」「LOVE ME LOVE ME」「I LOVE U」を次々と披露し、ライブ会場の熱気は一気に高まり、バンドアレンジによる躍動感あふれるサウンドとメンバーのパフォーマンスが見事に融合し、会場の熱気は最高潮に。ライブ会場には事務所の後輩でもあるTREASURE、BABYMONSTERのメンバーも応援に駆けつけていた。

セットリストには、デビュー曲「EMPTY」をはじめ、「ISLAND」「MILLIONS」「AH YEAH」「LA LA」など、幅広いジャンルの楽曲が用意されていた。

9月からはいよいよ<JAPAN TOUR『2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN』>をスタートする。9月28日に兵庫・神戸国際会館こくさいホール、9月30日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENの2都市で開催され、日本での単独ツアーは、2019年の<WINNER JAPAN TOUR 2019>以来、約6年ぶりということもあり、日本のファンにとっても待望の“再会”に大きな注目が集まっている。

また、JAPAN TOURの開催に先駆け、現在WINNER LIVE BEST ALBUM『THE BEST OF WINNER LIVE』が配信中。過去のライブから選りすぐりの楽曲を収録したファン必聴の楽曲内容となっており、<WINNER JAPAN TOUR 2019><WINNER JAPAN TOUR 2018 ~We’ll always be young~>から、熱気と感動あふれるライブ音源全18曲に加え、「SONG 4 U」のライブ音源も初収録。同アルバムは8月8日にCDパッケージとしてのリリースも決定している。

WINNER LIVE BEST ALBUM『THE BEST OF WINNER LIVE』

配信サイト:https://WINNERJP.lnk.to/THE_BEST_OF_WINNER_LIVE_strdl

CDパッケージ:https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1126351

<2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE] IN JAPAN>

・神戸国際会館こくさいホール

2025年9月28日(日) 開演 14:00

2025年9月28日(日) 開演 18:00 ・TACHIKAWA STAGE GARDEN

2025年9月30日(火) 開演 19:00 詳細はこちら

https://ygex.jp/winner/news/detail.php?id=1125361