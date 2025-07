¡Ú7·î28Æü¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤ÃË»Ò·ë²Ì¡Û¥·ー¥É¹»¤¬½éÀïÇÔÂà¡ÄÊ¡ÂçÂç¹ê¤Ï96ÅÀº¹¤Ä¤±¤ë°µ¾¡

高校バスケの夏の日本一を決める『令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会(インターハイ)』が大会2日目が終了。男子はジップアリーナ岡山で2回戦16試合が行われた。

2回戦から登場した福岡大学附属大濠高校(福岡県)は、135-39で新田高校(愛媛県)に圧勝。攻守ともに隙のない盤石の試合運びで、昨年末のウインターカップに続く夏冬連覇へ好スタートをきった。

一方、インターハイ連覇がかかる東山高校(京都府)はラストプレーまでもつれる大激戦の末、つくば秀英高校(茨城県)に76-75で辛勝。こちらは3回戦で中部大学第一高校(愛知県)と対戦することが決まった。

また、北陸学院高校(石川県)がシードの藤枝明誠高校(静岡県)に71-65で勝利した。北陸学院はチーム最多18得点の神保旺介をはじめ、長谷川蒼、小笠原和真も含む3選手が2桁得点を記録。ロースコアで競り勝ってきた富田高校(岐阜県)と3回戦で激突する。

28日に行われたインターハイ男子バスケの試合結果と、29日に行われる対戦カード一覧は以下の通り。

▼大会2日目・7月28日のインハイ男子結果



<2回戦>



福岡大学附属大濠高校 135-39 新田高校



東海大学付属相模高校 80-53 県立佐賀北高校



駒澤大学附属苫小牧高校 75-49 岡山理科大学附属高校



近畿大学附属高校 40-99 八王子学園八王子高校



尽誠学園高校 91-73 瓊浦高校



北陸高校 96-69 文星芸術大学附属高校



市立習志野高校 52-58 富田高校



北陸学院高校 71-65 藤枝明誠高校



鳥取城北高校 71-46 羽黒高校



阪南大学高校 62-75 柳ヶ浦高校



県立城東高校 47-96 正智深谷高校



光泉カトリック高校 65-84 帝京長岡高校



仙台大学附属明成高校 93-47 奈良育英高校



東海大学付属諏訪高校 75-39 岡山商科大学附属高校



中部大学第一高校 75-70 県立宮崎工業高校



つくば秀英高校 75-76 東山高校

▼大会3日目・7月29日のインハイ男子対戦カード



<3回戦>



福岡大学附属大濠高校 vs 東海大学付属相模高校



駒澤大学附属苫小牧高校 vs 八王子学園八王子高校



尽誠学園高校 vs 北陸高校



富田高校 vs 北陸学院高校



鳥取城北高校 vs 柳ヶ浦高校



正智深谷高校 vs 帝京長岡高校



仙台大学附属明成高校 vs 東海大学付属諏訪高校



中部大学第一高校 vs 東山高校





【動画】シード校を撃破!北陸学院がインハイ2回戦を突破した映像