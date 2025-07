一期生が全員卒業、五期生も加入した新体制として着実なステップアップを遂げている日向坂46。二〜五期生からなるグループで、特にめざましい飛躍を遂げているのが四期生だ。29〜31日には神奈川・ぴあアリーナMMで、四期生の単独公演「日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード」も控える彼女たちの“飛躍の1年”を振り返る。■映画、舞台への出演で経験も豊かに

2022年9月に加入した日向坂46の四期生。飛躍への布石は、2024年にあった。同年5月リリースの11thシングル「君はハニーデュー」では、四期生の正源司陽子が初の表題曲センターに。続く、同年9月リリースの12thシングル「絶対的第六感」では正源司とのWセンターとして、藤嶌果歩が自身初の表題曲センターに抜てきされたのは、彼女たちへの期待を象徴するものだった。両シングルをリリースした間、8月には四期生の単独公演「四期生ライブ」を、東京・日本武道館で3日間にわたって開催した。ステージでは、四期生のデビュー曲「ブルーベリー&ラズベリー」、「見たことない魔物」などを惜しみなく披露。四期生の平岡海月は「日向坂46も四期生もまだまだこんなもんじゃありません。これからももっともっと、素晴らしいグループになっていけるよう精一杯頑張っていきます!」と力強く宣言して、11人の成長を見せつけた。同年10月には正源司が主演し、四期生が総出演した映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』が公開。11人で初めての本格的な演技に挑戦し、女子高生がさまざまなトラブルにも出くわしながら、東京の街を駆け抜ける青春ロードムービーを完成させた。年が明けて、演技の活動はさらに発展。3月に東京・品川プリンスホテル ステラボールで上演した舞台『五等分の花嫁』では四期生が5人3チームに分かれて、Wキャスト、もしくは、トリプルキャストでキャラクターを好演。四期生の宮地すみれは初挑戦の舞台によって「もう一度、自分が変わりたいと思った」「オーディションの頃を思い出しました」とブログで、思いを明かしていた。そして、グループから離れて、培った演技経験を単独で活かしたのは四期生の平尾帆夏だ。6月には東京、7月には大阪で上演された舞台『サザエさん』の磯野ワカメ役を射止め、藤原紀香や松平健ら、ベテラン俳優に囲まれた環境での26公演を走り切り、ブログで「毎日が学びの連続で、人生単位で見てもとても大きな経験でした」と達成感をあらわにした。■新体制のステージなどを経てたくましさを増すグループのパフォーマンスでは四期生が頼もしさを増し、より強固なものになった。レギュラー番組『日向坂で会いましょう』(テレビ東京/毎週日曜25時20分)をきっかけとして、宮崎県との共催により実現した2024年9月の「ひなたフェス2024」では、ひなたサンマリンスタジアム宮崎のステージで「絶対的第六感」の初披露で笑顔を見せたWセンターの正源司と藤嶌をはじめ、四期生は余裕ある表情を浮かべていた。同年11月から12月にかけての全国ツアー「Happy Magical Tour 2024」ではグループとして2度目、四期生は初の大舞台となった東京ドーム公演でも躍動。4月には、グループの聖地となる神奈川・横浜スタジアムで開催し、初代キャプテンの一期生・佐々木久美の卒業も見届けたデビュー6周年記念ライブ「6回目のひな誕祭」で堂々とした姿を見せ、3月には彼女たちにとって初の後輩となる五期生を迎え入れた。その過程では、アンダーメンバー“ひなた坂46”による公演「ひなた坂46ライブ」のグループ全体のライブとは異なる環境で、研さんをはかった四期生もいた。そして、5月には東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われた二〜五期生による新体制の初陣「BRAND NEW LIVE 2025 『OVER THE RAINBOW』」で、気持ちも新たに、先輩や後輩と共に2日間にわたるステージを駆け抜けた。加入から2年10ヵ月。29〜31日に神奈川・ぴあアリーナMMで新たに立つ四期生だけのステージ「日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード」の礎には、四期生が歌やコントを披露するレギュラー番組『新・日向坂ミュージックパレード』(日本テレビ/毎週木曜25時29分)がある。かつて放送していた『日向坂ミュージックパレード』の後継番組として5月に放送開始。渡辺莉奈と藤嶌が扮する毒舌の「マッチ売りの姉妹リナシア&カホエル」など、次々と登場するキャラクターを通して、四期生のメンバーが新たな一面を見せている。2024年10月の東京・有明アリーナ、本年2月の東京・武蔵野の森総合 スポーツプラザ メインアリーナで行われた番組発のライブでは、グループの曲に加えて、往年のヒットソングも披露した。番組の冠を掲げる新たな「四期生ライブ」では、昨年とは異なるステージングに期待してやまない。直近では、四期生の成長を届けてきたレギュラー配信番組『日向坂になりましょう』(NTTドコモ「Lemino」、以下同)や『もっと!日向坂になりましょう』の主役も、7月スタートの『日向坂になりましょう -五期生成長バラエティ-』で後輩の五期生にバトンタッチした。今や、グループの主力にまで成長した四期生の11人はこの先、どのような表情を見せてくれるのか。さらなる飛躍も期待される日々で、たくましさは増すばかりだ。(文:カネコシュウヘイ)