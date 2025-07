待望のCFは優勝への“ラストピース”となるか？…アーセナル加入のギェケレシュ「実力を証明したい」

悲願のタイトル獲得を目指すアーセナルに今夏、待望の大型ストライカーがやって来た。現地時間26日、アーセナルはスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュの完全移籍加入を発表した。センターフォワード(CF)の補強が今夏の最優先事項とされていた中、ポルトガルの地で名を上げた27歳は主要なターゲットとして浮上。移籍金額や追加費用の構造をめぐってスポルティングとの交渉は長期化したが、選手本人が一貫してアーセナル加入を望み、代理人が手数料の一部を放棄したことによって、ついに移籍が実現した。

