¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¤¬½àÍ¥¾¡¡ÖÂçÆ»¤òïèÊâ¤»¤è¡×»×¤¤¹þ¤á18ºÐ¤Î³Ð¸ç¤òÉ½¸½
27Æü¡¢°¦É²¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ç¾¾ËÜ»Ô¤Î¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¤¬½àÍ¥¾¡¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ï33ÅÔÉÜ¸©104¹»¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¤ÏÍ½Áª¤òÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢27Æü¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢ÇÆ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¶¯¹ë¤Ç¤¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç3°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¡£½Ð¾ì21¹»¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·»æÌÌ¤ÎÃæ¿´¤Ë¡ÖÂçÆ»¤òïèÊâ¤»¤è¡×¤È½ñ¤¾å¤²¡¢18ºÐ¤Î³Ð¸ç¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»½ñÆ»Éô¡¡ÏÂÅÄÀ¶²ÖÉôÄ¹
¡Ö1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤È¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¤Ï¡¢£¸·î21Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±àin EXPO¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£