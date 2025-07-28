°Â³ÚÄâ¤¬¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç3¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ªÆÀ¡ª31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¤è¡Á¡£
¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î°Â³ÚÄâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Î6Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÆù¤ÎÆüWEEK¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¤Ë
ÏÂµí¤Î»Ý¤ß¤ä¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸üÀÚ¤ê¡¢"Æù¤ÎÌ¥ÎÏ"¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖWAGYU¡×ÏÂµí3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
ÏÂµí¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò1»®¤ÇìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¤È¤í¤±¤ë»é¤Î´Å¤ß¤äÀÖ¿È¤Î»Ý¤ß¡¢Éô°Ì¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¡¢¾ÆÆù¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
3399±ßÁêÅö¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê2121±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§15899
¡¦¡ÖWAGYU¡×¹õÌÓÏÂµí¥í¡¼¥¹
Æù¤Î»Ý¤ß¤È¥¥á¤ÎºÙ¤«¤µ¡¢½À¤é¤«¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£»é¤¬¤¯¤É¤¯¤Ê¤¯¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¸ý¤É¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£Âç¿Í¤Î"¤´Ë«Èþ¾ÆÆù"¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê1815±ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê1241±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§15581
¡¦¡ÖWILD¡×¸üÀÚ¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ë¥Ó
¸üÀÚ¤ê¤Ç³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë"¥ï¥¤¥ë¥É"¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÆù½Á¤Î"Æù¤é¤·¤¤Æù"¤ÇÂç¹¥É¾¡£¹ë²÷¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê869±ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê691±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§15726
ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÊýË¡¤Ï°Â³ÚÄâ¤Î¥Õ¥§¥¢¾ðÊó¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÅ¹²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤äÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö°Â³ÚÄâ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÍèÅ¹»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÄÌ¾ï1¸Ä¤Î¤È¤³¤í¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï2¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô