¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ø¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÀï¡¦µÆ²Ö¾Þ¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼1¡õ2Ãå¤¬ÉÔºß
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´3¡á¼êÄÍµ×¡Ë¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î2Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ç¤Î»ÏÆ°¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£28Æü¡¢¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼1Ãå¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡Ë¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¡Ê10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÀï¡¦µÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼1¡õ2ÃåÇÏ¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¢ª³®ÀûÌç¾Þ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼2ÃåÇÏ¢ªÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢22Ç¯¤ÈÆ±¤¸¡£Åö»þ¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Æ±2Ãå¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬µÆ²Ö¾Þ¤ò»È¤ï¤º¡¢µÆ²Ö¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼3ÃåÇÏ¤Î¥¢¥¹¥¯¥Ó¥¯¥¿¡¼¥â¥¢¤À¤Ã¤¿¡£21Ç¯¤â¥À¡¼¥Ó¡¼1¡¢2ÃåÇÏ¡Ê¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬µÆ²Ö¾Þ¤Ë»²Àï¤»¤º¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼6Ãå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â¥À¡¼¥Ó¡¼ÁÈ¤«¤é¡¢¥é¥¹¥È1´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£