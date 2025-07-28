»°¹¥¶ä¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¸¶ºî¡¡¾®Æ¦ÅçÉñÂæ¤Î±Ç²è¤òÀè¹Ô¾å±Ç¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÆÃÊÌÉ½¾´¡¡¹áÀî
8·î29Æü¸ø³«¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡¡ÅÚ¾±Ä®Ãæ±û¸øÌ±´Û
¡¡26Æü¡¢¾®Æ¦Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤ÎÃæ±û¸øÌ±´Û¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤·¤¿¤Î¤Ï8·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï»°¹¥¶ä¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Ü½»¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎËÁ¸±¤ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤¬¸òºø¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÁ´¤Æ¤Î»£±Æ¤ò¹áÀî¸©¤Î¾®Æ¦Åç¤Ç¹Ô¤¤¡¢300¿Í°Ê¾å¤ÎÅçÌ±¤ä¸©Ì±¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾å±Ç²ñ¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¤µ¤ó¤ä²£ÉÍÁï»Ò´ÆÆÄ¤Ê¤É3¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¥Èー¥¯¥·¥çー¤â³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²£ÉÍÁï»Ò ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¤â¤¦1²ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡Ö³¤ÊÕ¤Ø¹Ô¤¯Æ»¡×¤ÏÂè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Ø¤Î»²²Ã¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£