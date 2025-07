◆8月4日放送「CDTV」アーティスト&歌唱曲発表

【モデルプレス=2025/07/28】TBSでは、8月4日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を放送。このたび、番組を彩る豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。LiSAは、7月に公開されたばかりの話題のアニメ映画主題歌「残酷な夜に輝け」をテレビ初披露。さらに、同アニメ映画シリーズの主題歌「炎」を歌唱する。豪華2曲で魅せるスペシャルパフォーマンスが見どころとなる。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

あいみょんは松本潤(嵐)主演で放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろした「いちについて」をライブ。Number_iは、メンバー3人がディスカッションを重ねながら制作した最新曲「未確認領域」をフルサイズテレビ初披露する。さらに、ME:Iはグループ初となるアルバムのタイトル曲「THIS IS ME:I」、JUJUは小林武史がプロデュースを担当した心に響くミディアムバラードのドラマ主題歌「小さな歌」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。King & Princeは金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌「I Know」と、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を、特別なライブプランでパフォーマンスする豪華2曲のSPメドレーで届ける。Da-iCEはメンバーの工藤大輝、花村想太が作詞・作曲を担当した2025年夏の高校野球応援ソング「ノンフィクションズ」、乃木坂46は最新曲「Same numbers」、ONE N’ ONLYは中毒性のあるサビのメロディが印象的な最新沼ソング「BLAST」、GENERATIONSは数原龍友がプロデュース、作詞した楽曲「Summer Vacation」。7人組新世代J-POPボーイズグループ・aoen(アオエン)はデビューシングルのタイトル曲「青い太陽(The Blue Sun)」をそれぞれフルサイズでライブする。(modelpress編集部)あいみょん「いちについて」aoen「青い太陽(The Blue Sun)」King & Prince「I Know」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」GENERATIONS「Summer Vacation」JUJU「小さな歌」Da-iCE「ノンフィクションズ」Number_i「未確認領域」乃木坂46「Same numbers」ME:I「THIS IS ME:I」LiSA「残酷な夜に輝け」「炎」ONE N’ ONLY「BLAST」【Not Sponsored 記事】