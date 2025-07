ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、シリーズ最大級の出力を誇るワイヤレススピーカー「JBL PartyBox 520(パーティーボックス 520)」を2025年7月31日(木)より発売します。

「JBL PartyBox 520」

また、シリーズ最小型ながら100Wの大出力を実現する「JBL PartyBox Encore Essential 2(パーティーボックス アンコール エッセンシャル2)」および、付属のワイヤレスマイクで手軽に歌やMCも楽しめる「JBL PartyBox Encore 2(パーティーボックス アンコール2)」も同日より発売します。

記事のポイント 昨今のダンスブームやアウトドアブームなどで、屋外でも大音量再生ができる大型ワイヤレススピーカーが人気に。本製品は、シリーズ最大級の高出力で、なんとバレーボールコート2面分の広さでも1台でカバーできるほど大音量を実現。屋外でのレジャーやビーチパーティーなど、これからの季節に活躍してくれるパーティースピーカーです。

シリーズ最大出力で大音量再生に対応

「JBL PartyBox 520」は、バッテリー搭載モデルのなかでも史上最大の出力を誇る上位モデルとして新たにラインナップに登場。バレーボールコート2面分を1台でカバーすることができる400Wのパワフルサウンドをバッテリー駆動で実現しています。

音質面でもスピーカーの振幅をAIがリアルタイムに解析・コントロールする「AI Sound Boost」により、大出力でも低歪みでクリアなサウンドを再生します。

また、フル充電状態で最大約15時間の連続再生ができ、交換可能な大容量バッテリーを搭載しているほか、IPX4準拠の防沫性能も備えており、場所の制限なく屋外でも安心して使えます。

↑伸縮式ハンドルとホイールを備えており持ち運びに便利。

さらに、本格的なマイクやDJ機器とのバランス接続に対応するXLRコンボジャックを搭載。ボーカルパフォーマンスや講演会、イベントのMCなど、より安定したマイキングが必要とされるシーンでも使えます。

シリーズ共通である音楽のビートに合わせて光が切り替わる鮮やかなライティング機能も搭載し、音楽を視覚的にも楽しめます。「JBL PARTYBOX」アプリを介すことにより、6万5000色ものカラーパレットから好みのカラーの設定やライティングパターンのカスタマイズなども可能なため、シーンや気分、音楽に合わせて、自分好みの空間演出が可能です。

↑ライティングパターンのカスタマイズも可能。

「JBL PartyBox Encore Essential 2」は上位モデル譲りの大迫力のJBLプロ・サウンドに加え、前モデルより再生時間が約2.5倍と大幅にアップグレード。人体工学に基づき重量バランスの取れたエルゴノミックハンドルを採用しているため手軽に持ち運びができ、アウトドアやパーティー会場などはもちろん、簡易型のカーオーディオとしてシートに乗せてドライブを楽しめます。

「JBL PartyBox Encore Essential 2」

さらに、JBLオンラインストア限定販売の「JBL PartyBox Encore 2」は、JBLオリジナルのワイヤレスマイクを付属し、同シリーズの華やかなライティングと合わせてパーソナルカラオケなどでも活躍します。

JBL 「JBL PartyBox 520] 発売日:2025年7月31日 実売価格:オープンプライス(直販価格12万1000円/税込)

JBL 「JBL PartyBox Encore Essential 2」 発売日:2025年7月31日 実売価格:オープンプライス(直販価格3万8500円/税込)

The post バレーボールコート2面分を1台でカバーできる大音量のワイヤレススピーカー「JBL PartyBox 520」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.