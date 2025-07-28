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Hato in the 105th minute #UEL pic.twitter.com/0F7Jfv4oGR— UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 22, 2025