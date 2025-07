33歳のオーストリア代表は去就が注目されている。



『Diario AS』によると、レアル・マドリードは33歳のオーストリア代表DFダビド・アラバとの契約解除を検討しているという。



2021年夏にバイエルン・ミュンヘンからレアル・マドリードに完全移籍を果たしたアラバは加入以降公式戦通算116試合に出場するなど主力として活躍。しかし近年は怪我の多さが目立っており、昨季は公式戦の出場が14試合にとどまることに。高い給与を受け取るものの、その稼働率の悪さから今夏は退団の噂も挙がるなど現在去就が注目されている。





ALABA FREE KICK GOLAZO WITH HIS FIRST TOUCH OF THE MATCH pic.twitter.com/Bto4ZoMMsb