²¬ÉôÀ¿µ³¼ê¤Î£¸·î£±ÆüÉÕ¹¹¿·Í½Äê¤Îµ³¼êÌÈµö¸òÉÕ¤µ¤ì¤º¡¡ºòÇ¯¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ç½èÊ¬¼õ¤±º£·î¤ÏÄÌ¿®°ãÈ¿¤Ç½èÊ¬
¡¡²¬ÉôÀ¿µ³¼ê¡Ê£´£¸¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦Æ£¥±ºê°ì¿Í±¹¼Ë½êÂ°¡á¤Ë£¸·î£±ÆüÉÕ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿µ³¼êÌÈµö¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢£Î£Á£ÒÃÏÊý¶¥ÇÏÁ´¹ñ¶¨²ñ¤¬£²£¸Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ³¼ê¤ÏºòÇ¯£··î¤ËÂ¾µ³¼ê¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£¸·î¤Ë¼Â¹Ô£¸Æü¤Îµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯£´¡Á£µ·î¤Î³Þ¾¾¶¥ÇÏ³«ºÅ¤Ç¡¢Ä´À°¥ë¡¼¥à´ÉÍýÍ×¹Ë¤ËÄê¤á¤ëÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÄÌ¿®¶Ø»ß»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢·×£±£µ·ï¤ÎÄÌ¿®°ãÈ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ£¶·î£³Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ¤«¤éÂ¨Æüµ³¼êÊÑ¹¹Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢£··î£²£µÆü¤«¤é£±£±·î£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Îµ³¾èÄä»ß£¶£°Æü¡ÊÅì³¤ÃÏ¶è¤ÎÈó¶¥ÇÏ³«ºÅÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ³¼ê¤Ï£²£°£²£´Ç¯£³·î£²£±Æü¤ËÃÏÊý¶¥ÇÏ»Ë¾å£·¿ÍÌÜ¤ÎÃÏÊýÄÌ»»£µ£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¸½Ìò£³°Ì¤ÎÃÏÊýÄÌ»»£µ£²£·£±¾¡¡Ê£Ê£Ò£Á£±£¹¾¡¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£