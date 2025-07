¥¸¥§¥¸¥å¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õËÜÅÄ¿ÎÈþ½êÂ°¤ÎSAY MY NAME¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÌÜÁ°¡ª²Æ¤Î¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼²ò¶Ø

ガールズグループSAY MY NAMEのカムバックが目前に迫っている。

SAY MY NAMEは、1stシングル『iLy』のグループコンセプトフォトとムードフィルムを公開し、カムバックへの期待感を高めた。

最初に公開されたグループコンセプトフォトでは、8人のメンバーの魅力的なビジュアルが際立っている。特に、緑の芝生と青空を背景に描かれた爽やかな夏の雰囲気が、ファンの心をときめかせた。

(写真=iNKODEエンターテインメント)

続いて7月27日に公開されたムードフィルムでは、海辺や屋外バスケットコートで無邪気に遊ぶメンバーたちの姿が収められている。映像の中で思い出を重ねていくメンバーたちの様子が、初々しさを漂わせる。さらに「ある夏の日、海辺で」「永遠に記憶される大切な瞬間」という英語と中国語の字幕、アコースティックなサウンドや波の音が融合し、ロマンチックな夏のムードを一層引き立てた。

(写真=iNKODEエンターテインメント)

新曲『iLy』は、フランキー・ヴァリの名曲『Can't Take My Eyes Off You』をインターポレーションし、SAY MY NAMEならではのカラーを加えてサマーソングとして新たに生まれ変わった楽曲だ。

また、ホルダーバージョンとキーリングバージョンのフィジカルアルバムのプレビューも公開され、SAY MY NAMEの可愛らしさを詰め込んだアルバムにファンの関心が集まっている。今後も多彩なティザーコンテンツを順次公開していく予定だ。

なお、SAY MY NAMEの1stシングル『iLy』は、8月1日午後6時にリリースされる。

(記事提供ーOSEN)

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。