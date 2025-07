【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月27日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[夏]」。その中で、あみあみホビーキャンプのブースでは、複数のメーカーの新作フィギュアがまとめて見られるようになっていた。

本稿ではその中から、AMAKUNIとゴールデンヘッドプラス、Raise Dream、ベルファイン、Reverse Studioからリリース予定の新作フィギュア5点をピックアップしてご紹介していく。

ブルーアーカイブ -Blue Archive- セリカ(水着)

ゴールデンヘッドプラスより発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ -Blue Archive- セリカ(水着)」の原型が初公開で展示されていた。こちらは公式イラストで描かれたセリカの水着姿を、忠実に再現したものだ。

恥ずかしさからか、こちらを鋭く見つめる瞳など、セリカの表情も素晴らしい。頭の上にはおなじみのヘイローが付けられているほか、フリルの付いた水着姿もキュートだ。足元はかなり厚底のサンダルを履いており、こちらも夏のビーチに似合いそうである。

ブルーアーカイブ -Blue Archive- コハル

現在監修中として、AMAKUNIより発売予定のフィギュア「ブルーアーカイブ -Blue Archive- コハル」がデコマスで展示されていた。こちらは、公式で描かれていたコハルのイラストをモチーフに、そのままの姿で立体化したものだ。

淡いピンク色の髪に白い素肌、そして黒を基調にした制服姿がなんとも似合っている。背中や帽子にあしらわれた翼もユニークだ。まるで大きな傘を持つように、両手でスナイパーライフル「ジャスティス・ブラック」を抱える姿もかわいらしい。

スノウブレイク:禁域降臨 ファニー 満開な恋心 Ver.

Raise Dreamより発売予定のフィギュア「スノウブレイク:禁域降臨 ファニー 満開な恋心 Ver.」が、テスト用3Dプリントモデルで展示されていた。ちなみに現在は監修中ということで、発売日や価格は未定だ。こちらは、公式で描かれていたファニー-光輝の期間限定衣装である「ファニー 満開な恋心」のイラストを元に再現したものである。

ゆったりと椅子に座りながら、片手を手前に差し出しているポーズが愛らしい。衣装の随所に薔薇のモチーフが散りばめられ、見た目もゴージャスである。ここからどのように仕上げられるのか楽しみな作品だ。

【推しの子】 有馬かな スイーツパラダイスコラボ衣装 Ver.

デコマスが初展示されていたのが、ベルファインから発売予定の1/6スケールフィギュア「【推しの子】 有馬かな スイーツパラダイスコラボ衣装 Ver.」だ。こちらはタイトルにもあるように、【推しの子】の有馬かなと、スイーツパラダイスのコラボ時の衣装をフィギュアで再現したものである。

ウェイトレスのような衣装に身を包み、口元にペンを近づけながら注文を聞く姿がなんともかわいらしい。小さく閉じた口元や大きく輝いた赤い瞳、ピンク色のポイントカラーが入り、毛先にかけて鮮やかなグラデーションになっている赤い髪も美しい。

ドールズフロントライン2:エクシリウム マキアート 私服・花影重

原型が初公開されていたのが、Reverse Studioより発売予定の1/7スケールフィギュア「ドールズフロントライン2:エクシリウム マキアート 私服・花影重」だ。こちらは、公式で描かれていたマキアートのスキンである「私服・花影重」のイラストをモチーフに再現したものである。

テーブルに膝をつきながら座り込み、どこか不満げな表情をしているところが特徴的なこちらのマキアート。体にまとわりつくふわふわのファーや、側に置かれた銃器や、それに引っかけるように付けられた飾りなど、細部まで作り込まれているのがわかる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) 2025 Seasun Games

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.