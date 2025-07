ME:Iが9月3日(水)発売の1ST ALBUM『WHO IAM』から、タイトル曲「THIS IS ME:I」の先行配信をスタートしミュージックビデオを公開した。

初のアルバム『WHO I AM』は、タイトル曲の「THIS IS ME:I」をはじめとする新曲5曲とデビュー曲「Click」など既存曲6曲を加えた全11曲を収録。アルバムタイトルの通り、ME:Iがこれまで音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示す作品に仕上がっている。

タイトル曲「THIS IS ME:I」はさまざまなジャンルのサウンドを取り入れたハイブリッドトラックで、「This is ME, This is I」と唱える歌詞が特徴的。ME:Iらしさを堂々と表現し、ハツラツとしながらも個性あふれるボーカルがME:Iならではのアイデンティティを感じる楽曲となった。

ミュージックビデオはメンバーが飼い猫と野良猫の「一人二役」ならぬ「一人二猫」で、お互いの世界を覗き見るシーンからストーリーが始まる。猫になりきって演技するメンバーの猫っぽい表情や仕草が注目ポイントで、AYANEはそれぞれの衣装や撮影シーンについて「対極的なギャップをすごく感じられるMVになっています」と話し、MIUは「ME:Iのいろんな表情が見られるMVに仕上がっています」とコメントしている。

また、「THIS IS ME:I」はサビで腰を反る難易度の高い振り付けがあり、26日(土)からスタートした初のアリーナツアーでパフォーマンス披露された際も話題を呼んだ。

©LAPONE GIRLS

1stアルバム『WHO I AM』

2025年9月3日リリース ◾︎初回限定盤A(CD+DVD)

価格:¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)

CD:1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)

DVD:“WHO I AM” Jacket Shooting Behind [初回プレス限定封入特典]

1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚(初回限定盤A ver.9種類から1枚ランダム封入) 3.ポラロイド風トレーディングカード 1枚(初回限定盤A ver.9種類から1枚ランダム封入) 4ブックマーク(全1種封入) ◾︎初回限定盤B(CD+DVD)

価格:¥3,500(税抜) / ¥3,850(税込)

CD:1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)

DVD:“THIS IS ME:I” Recording Behind [初回プレス限定封入特典]

1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚(初回限定盤B ver.9種類から1枚ランダム封入) 3.ユニットセルカトレーディングカード 1枚(初回限定盤B ver.10種類から1枚ランダム封入) 4ポストカード 1枚(初回限定盤B ver.9種類から1枚ランダム封入) ◾︎通常盤(CD)

価格:¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)

CD:1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.) [初回プレス限定封入特典]

1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚(通常盤 ver.9種類から1枚ランダム封入) 3ダイカットステッカーセット(全3種類) ◾︎FC限定盤(CD)※ファンクラブ会員のみ購入可能

価格:¥3,500(税抜) / ¥3,850(税込)

CD:1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.) [初回プレス限定封入特典]

1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚(FC限定盤 ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入) 3ソロポスター(FC限定盤 ver. ソロジャケットと同メンバーのソロポスター1枚を封入) ※いずれもCOCORO・TSUZUMIは不参加