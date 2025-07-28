¥¯¥é¥·¥¨¡¢Ãº»À¥¬¥¹¤ÎÌôÍÑÆþÍáºÞ¡ÖÎ¹¤Î½É ¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥¯¥é¥·¥¨¡Ê¥Û¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡ÖÎ¹¤Î½É ¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¡×¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï¤ò¡¢8·î8Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ¹¤Î½É¡×¤Ï¡¢1986Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢²¹Àô¤Î²¹Íá¸ú²Ì¤ä¹á¤ê¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹Àô¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¾ð½ï¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤òÉÁ¤¤¤¿ÈÇ²è¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä²¹ÀôÃÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§¤ä¹á¤ê¤Ç¡¢¼«Âð¤Ëµï¤Ê¤¬¤éÅò¤á¤°¤êµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌôÍÑÆþÍáºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÄÎù¤Ç¾®¤µ¤¤¡Ö¶âÌÚºÔ¡×¤Î²Ö¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¹á¤ê¤Ç½©¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¿Íµ¤¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÎ¹¤Î½É ¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ë¤´¤êÅò¤Ç¡¢Ãº»À¥¬¥¹¡ÖË¢¤ÎÅò¡×¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤Î³°È¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢²ÄÎù¤Ç¾®¤µ¤Ê¶âÌÚºÔ¤Î²Ö¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
Ãº»À¥¬¥¹¤¬²¹Íá¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¡È¤«¤é¤À¥Ý¥«¥Ý¥«¡É¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡ÈÈ©¤·¤Ã¤È¤ê¡É¡£¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¶âÌÚºÔ¤Î¹á¤ê¤ÎÅò¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢½ë¤¤²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¯¥é¥·¥¨¡áhttps://www.kracie.co.jp